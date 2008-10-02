طرح جایگزینی درختان مبتلا به بیماری جاروک جادوگر در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، با اجرای این طرح مصوبه سفر دوم رئیس جمهور به استان هرمزگان تحقق می یابد و بر مبنای آن طرح مدیریت جامع مقابله با بیماری مخرب گیاهی جاروک لیموترش با اولویت حذف کانونهای آلوده و تامین پایه مقاوم از طریق جایگزینی با ارقام مقاوم مرکبات و غیرمیزبان نظیر گریپ فروت، لیموشیرین، نارنگی ، پرتقال، انبه و نخیلات به اجرا در می آید.

مدیر واحد حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان صبح امروز در جمع خبرنگاران درخصوص بیماری جاروک جادوگر لیموترش و خسارات آن در استان هرمزگان اظهار داشت: بر اساس آخرین ردیابی های صورت گرفته از این بیماری توسط نیروهای بسیج سازندگی حدود 460 هزار اصله درخت لیموترش به این بیماری مبتلا شده اند که معادل 29 درصد باغات استان هرمزگان را شامل می شود.

علی عامری گفت: سال گذشته در جهت مهار این بیماری گیاهی، 26 هزار اصله نهال سالم و گواهی شده ارقام مقاوم میان باغداران استان به خصوص مناطق شرقی هرمزگان توزیع شده که امسال نیز با تداوم این طرح و با جدیت بیشتر در کار توزیع و بکارگیری ارقام مقاوم در سطح بیشتری از باغات دنبال می شود.

وی افزود: در سال گذشته با اعتباری معادل پنج میلیارد و 426 میلیون ریال عملیات حذف و جایگزینی باغات آلوده در سطح 737 هکتار از باغات شهرستان رودان و بندرعباس انجام شده است اما حجم خسارات وارد آمده به بخش باغداری در رودان و بندرعباس به اندازه ای است که تولید لیموی هرمزگان در سال جاری به کمتر از 25 درصد تولید دو سال قبل خود رسیده است.

عامری به شمار کشاورزان معرفی شده به بانکها جهت دریافت تسهیلات فنی و اعتباری بخش حذف و جایگزینی باغات آلوده اشاره کرد و گفت: 679 نفر تز کشاورزان جهت اخذ تسهیلات جهت حذف و جایگزینی باغات در سطح دو هزار و 859 هکتار معرفی شده اند که تاکنون 200 نفر از کشاورزان از تسهیلات مذکور در سطح 883 هکتار اقدام کرده اند.

مدیر واحد نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: برنامه جامع مدیریت این بیماری مشتمل بر 10 طرح قرنطینه بیماری در مناطق سالم و آلوده، کنترل باغی، شناسایی و تشخیص سریع و دقیق ناقل میزبان و عامل بیماری، شناسایی ارقام مقاوم لیموترش، شناسایی ارقام مقاوم جایگزین و آموزش و ترویج و اطلاعرسانی در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حال پیگیری و اجراست که در مسیر آن از تجربیات علمی بخش داخلی و خارجی کشور نیز بهره گیری می شود.

وی بیان داشت: پیشنهاد و تامین اعتبار لازم از پروژه های حذف جایگزینی باغات به مبلغ 125 میلیارد ریال و تصویب آن در دور دوم سفر ریاست جمهوری، توزیع بیش از 25 هزار اصله نهال یارانه ای از انواع مرکبات، خرما، کنار، انبه جهت جایگزینی و نیز انجام شش مرحله ردیابی گسترده در سطح استان هر بار 19 هکتار از جمله اقدامات انجام شده است.

استان هرمزگان به عنوان یکی از سه استان بزرگ تولید لیموی کشور است و بخش وسیعی از مردم مناطق شرقی استان نظیر رودان، میناب و بندرعباس از طریق باغداری در این حوزه ارتزاق می کنند.

سرما، خشکسالی و آفت جاروک جادوگر از عمده دلایل کاهش شدید تولید لیموی هرمزگان شده است.