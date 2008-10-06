20 درصد فضای آموزشی استان توسط خیرین ایجاد شده است

جواد قرآن نویس رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تکمیل و بهره برداری از 280 کلاس درسی که در حال حاضر توسط خیرین استان در دست احداث می باشد این رقم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز استان تا کنون 309 مدرسه در نقاط مختلف استان احداث و به سازمان آموزش و پرورش و اداره نوسازی مدارس استان تحویل داده است که در صورت رفع برخی از موانع و مشکلات اداری به این آمار افزوده خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه در 10 سال گذشته 620 میلیارد ریال در استان تعهد مدرسه سازی صورت گرفته است، تصریح کرد: این میزان تعهد در جریان برگزاری 10 جشنواره توسط خیرین مدرسه ساز استان ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: در آخرین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان نیز 180 میلیارد ریال توسط خیرین و نیکوکاران تعهد مدرسه سازی انجام گرفته که در مقایسه با جشنواره ها و سالهای قبل از رشد چشمگیری برخوردار است.

قرآن نویس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل را از جمله مجامع مطرح در بین استان های کشور دانست و ابراز داشت:70 درصد اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان را مرد و 30 درصد اعضای آن را بانوان نیکوکار تشکیل می دهند.

وی در پایان اقدام خیرین مدرسه ساز استان را در ایجاد فضاهای آموزشی،اقدامی متعالی برشمرد و خاطر نشان کرد: این اقدام خیرین برگرفته از مضامین دینی و مذهبی و ایمان و اعتقاد راسخ آنها به پاداش اخروی است و این نیکوکاران ارزش های معنوی آن را با هیچ یک از ارزشهای مادی مقایسه نمی کنند.