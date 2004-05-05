  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۸:۰۴

درفيلم دنياي جديد

همكاري كولين فارل و كريستوفرپلامر شكل مي گيرد

" كريستوفر پلامر" Christopher Plummer براي حضوردرفيلم " دنياي جديد" به " كولين فارل " Colin Farrell مي پيوندد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي پروژه جديد اين دوهنرپيشه تحت نظارت شركت فيلمسازي نيولاين جلودوربين مي رود ونام " ترنس ماليك" را درمقام كارگردان دارد.
اين اثركه درگونه سينمايي حماسي - عاطفي جاي مي گيرد وقايع دهه 17 آمريكا را به تصويرمي كشد وشرح حال رابطه ميان يك جهانگرد به نام  جان اسميت ويك پرنسس سرخپوست به نام پوكوهانتش است.
" پلامر" دراين اثرنقش كاپيتان كريستوفرنيوپورت را بازي مي كند كه سفري دريايي را به دنياي جديد آغازمي كند .
فيلمبرداري اين پروژه ازماه جولاي درويرجينيا آغازمي شود.ازجمله پروژه هاي اخير" پلامر" مي توان به فيلم " يك ذهن زيبا " A Beautiful Mind اشاره كرد.

کد مطلب 76085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها