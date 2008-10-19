افتتاح مجموعه سینمایی ملت / تهران اول مترو می خواهد و بعد مونوریل

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدهادی ایازی امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوالی با این مضمون که بر اساس گفته وزیر کشور، شهردار تهران از امروز می تواند در جلسات شورای معاونان وزارت کشور شرکت کند گفت : شورای شهر تهران هفته گذشته در جلسه ای به دولت توصیه کرد که شهردار تهران برای شرکت در جلسات دولت دعوت شود که این موضوع در دوره های گذشته هم اتفاق افتاده است و ریاست جمهوری نیز در برنامه های انتخاباتی خود در گذشته اعلام کردند که اگر رئیس جمهور شوم حتما از شهردار تهران در جلسات دولت دعوت می کنم که این موضوع تا به حال صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه به نظر من شرکت شهردار تهران در جلسات شورای معاونان وزارت کشور موضوعیتی ندارد گفت: چون سطح مباحث شهرداری از سطح جلسات شورای معاونان وزارت کشور بالاتر است.

ایازی در این نشست با مثبت ارزیابی کردن سفر شهردار تهران به ژاپن و دیدار با مقامات این کشور گفت: شهردار تهران فردا برای شرکت در کنفرانس مترو پلیس عازم سیدنی خواهد شد و ضمن سخنرانی در مجمع عمومی این کنفرانس، معاونان شهرداری نیز در پنل های جنبی آن صحبت خواهند کرد.

وی با اشاره به آغاز به کار 70 دفتر خدمات الکترونیک در سطح شهر تهران افزود: این دفاتر پاسخگوی شهروندانی است که برای همه کارهای شهرسازی تا کنون به مناطق مراجعه می کردند و این اقدام نشان دهنده آن است که بخش عمده ای از اقدامات شهرداری به بخش خصوصی واگذار می شود.

اجرای طرح سنجش عدالت در تهران

ایازی با بیان اینکه طرح سنجش عدالت در شهر در محورهای شش گانه در حال اجراست اظهارداشت: به جز دو موضوع تغذیه و محیط فیزیکی شهر سایر محورها به اتمام رسیده و 22 هزار پرسشنامه در این مورد تهیه شده و امیدواریم از خروجی این طرح که با همکاری دفتر مطالعات بهداشت جهاتی، نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در ایران و یونیسف و با نظارت سازمان بهداشت جهانی انجام می شود در برنامه ریزی شهری استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری آبهای سطحی در قالب 11 پروژه و به طول 8/17 کیلومتربه اتمام رسیده است و هفته آینده افتتاح خواهد شد افزود: تقاطع های غیرهمسطح آیت الله کاشانی با شهید باکری و همچنین تقاطع غیرهمسطح شهید آبشناسان با شهید باکری نیز در دو هفته آینده افتتاح می شود.

به گفته ایازی، مرکز بازیافت کهریزک که این هفته به دلیل حجم بالای برنامه ها افتتاح نشد، ششم آبان افتتاح می شود و هم اکنون این مجموعه که قابلیت بازیافت 7 هزار تن زباله در روز را دارد به بهره برداری رسیده و فقط افتتاح نمادین آن در این روز انجام خواهد شد.

افتتاح مجموعه سینمایی ملت در هفته جاری

سخنگوی شهرداری تهران از افتتاح مجموعه سینمایی ملت با 5 سالن و یک گالری در هفته جاری و همچنین افتتاح موزه سینمای ایران در باغ فردوس در دو هفته آینده خبر داد.

ایازی گفت: مراسم اختتامیه مسابقه جهانی کاریکاتور در حوزه معضلات شهری نیز با حضور 65 کشور جهان در فرهنگ سرای هنرو دومین جشنواره طنز گل آقا نیز در اریکه ایرانیان، 30 مهرماه برگزار شود و شهرداری تهران همچنین در برگزاری مراسم چهره های ماندگار نیز با ستاد چهره ماندگار و صدا و سیما مشارکت می کند.

سخنگوی شهردار تهران در ادامه این نشست در پاسخ به سووال خبرنگاران در مورد وضعیت شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران، گفت: وضعیت همه شرکتها و سازمانهای شهرداری بررسی شده و شهرداری تهران 45 روز گذشته پیشنهادات خود را به شورای شهر داده است و در این مدت شورای شهر نیز جلسات کارشناسی را برگزار کرده و امیدواریم شاهد تحول چشمگیر در حوزه فعالیت شرکت ها و سازمان ها باشیم.

وی افزود: ادغام سازمان زیباسازی و سازمان پارکها و فضای سبز و همچنین سازمان خدمات موتوری و میادین از پیشنهادات شهرداری نبوده و فقط ادغام سازمان سردخانه ها و میادین از سوی شهرداری پیشنهاد شده است.

عقب ماندگی ها در بخش حمل و نقل عمومی زیاد است

ایازی درادامه در مورد مشکلات خطوط اتوبوسرانی تندرو گفت: باید برای خطوط تندرو تقاطع های غیرهمسطح ایجاد شود و این از مشکلاتی است که باید برطرف شود اما با این وجود خط تندرو از میدان آزادی تا سه راه افسریه با 17 کیلومتر، روزانه 200 هزار نفر مسافر جابجا می شوند و شهروندان از این خطوط راضی هستند که باید مشکلات آن هم برطرف شود.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل حمل و نقل عمومی باید همه دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی همکاری کنند، گفت: در افق چشم انداز 1404 طرح جامع تهران، سهم مترو از حمل و نقل عمومی شهر تهران باید از سهم 5/5 درصدی به 30 درصد ارتقا یابد، سهم اتوبوسرانی از 17 درصد به 20 درصد افزایش یافته و تاکسیرانی نیز باید از 5/21 درصد ، به 20 درصد کاهش یابد. ضمن اینکه سهم بخش خصوصی 25 درصد است و در طی 25 سال گذشته نیز فقط 50 کیلومتر مترو احداث کرده ایم و باید طبق افق برنامه هر سال 5/22 کیلومتر مترو احداث شود و عقب ماندگی در این زمینه زیاد است.

ایازی با بیان اینکه از 7300 اتوبوس تهران فقط 6000 اتوبوس قادر به خدمات رسانی هستند، خاطر نشان کرد: در صورتی که مدیریت شهری، مجلس و دولت دست به دست هم دهند این مشکلات قابل حل است.

مشاور عالی شهردار تهران در ادامه در مورد اخذ مالیت از خانه های خالی گفت: خانه های خالی تهران با همکاری سایر دستگاه ها شناسایی شده اند اما اخذ مالیت از آن ها بر عهده مراجع قانون گذار است و شهرداری راسا نمی تواند در این مورد اقدام کند.

اختصاص 17 میلیارد تومان برای رسیدگی به مساجد تهران

ایازی با شاره به اختصاص 17 میلیارد تومان اعتبار از سوی شهرداری تهران برای تعمیر مساجد و بهساز ی مساجد ، افزود : با توجه به وجود دو هزار مسجد در تهران این اعتبار کافی نیست، هرچند شهرداری در این زمینه مسئولیت مستقیمی ندارد.

وی در ادامه در مورد جمع آوری لکه های جمعیتی در تهران مانند دره مهران و خاک سفید گفت : این لکه های جمعیتی به دلیل مسائل خاص ناهنجاری های زیادی دارند و در دره مهران نیز با وجود آن که افراد مالکیت خانه ها را نداشتند ، برای این که حقی از آن ها ضایع نشود صحبت کردیم و مساعدت های مالی نیز شد تا آن ها در جای دیگری استقرار یابند و این فضاها به فضای سبز و مراکز فرهنگی تبدیل شوند و لکه های جمعیتی دیگر نیز شناسایی شده اند و امیدواریم این کار برای آن ها هم انجام شود .



تله کابین توچال در اختیار بنیاد مستضعفان است

سخنگوی شهرداری تهران در مورد تله کابین توچال و اینکه در روزنامه ای مطرح شده بود که ازشهرداری تهران برای عدم اجازه نظارت بر آن شکایت شده است، با اشاره به این ضرب المثل که "گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری" ، افزود: تله کابین توچال اصلا در حوزه اختیارات شهرداری تهران نیست که بخواهند از آن شکایت کنند و در اختیار بنیاد مستضعفان است و اگر اختلافی با دستگاهی دارند نباید طوری انعکاس دهند که موجب تشویش خاطر مردم شود.

وی افزود: روزنامه وزینی که این مطلب را چاپ کرده است در مورد کسب مقام هشتم شهردار تهران در بین 800 شهردار دنیا حتی یک خط هم ننوشته و بهتر است افتخاراتی را که برای کشور کسب می شود فارغ از مسائل سیاسی ببینیم، در صورتی که این موضوع که ربطی به شهرداری تهران ندارد در صفحه اول و همراه با عکس چاپ کرده اند.

تهران به مونوریل نیاز دارد اما باید ابتدا شبکه مترو کامل شود

به گزارش مهر ، مشاور عالی شهردار تهران در ادامه راه برون رفت از ترافیک تهران را توسعه زیر ساخت های حمل و نقل عمومی دانست و افزود : این کار در همه کشورها بر عهده دولت است و در بازدیدی که شهردار تهران از خط حمل و نقل توکیو داشت و این که توکیو 15 کیلومتر مونوریل و 300 کیلومتر مترو دارد ، گفت که در تهران هم به مونوریل نیاز داریم و خطوط آن هم خطوط تعریف شده ای است که در طرح جامع حمل و نقل به آن پرداخته شده است ، اما اول باید شبکه مترو کامل شود و بعد از آن به مونوریل بپردازیم .

ایازی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم 5/5 درصد سهم مترو را به 30 درصد برسانیم ، باید دولت کمک کند و چرا نباید مترو از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند ، گفت : این درحالی که بسیاری از دستگاه های دولتی این کار را می کنند و حتی مجلس نیز آن را تصویب کرده است ، این حق شهرداری است و باید به آن پاسخ داده شود .

به گفته ایازی، سالی 400 هزار خودروی سواری و وانت به شهر اضافه می شود و ما هر روز منازل مردم را می خریم و شبکه بزرگراهی و معبر می سازیم و تا چه قدر می توانیم این کار را ادامه دهیم .

وی افزود: باید تعدا اتوبوس های ما از 6 هزار به 11 هزار برسد و در این زمینه همه باید کمک کنند و برای حضور خودروهای شخصی نیز اقدامات سختگیرانه ای انجام شود .

مشاور عالی شهردار تهران در مورد تخلف رانندگان تاکسی نیز گفت : تا کنون 28 جلسه کمیته انضباطی در این مورد انجام شده ، 599 پرونده مطرح و تعداد قابل توجهی از رانندگان خلع ید شده اند و شهروندان در صورت مشاهده می توانند تخلفات را اعلام کنند .

وی در ادامه در مورد نتایج جلسات فراکسیون مدیریت شهری اظهار کرد : 12 چالش عمده شهرداری تهران مطرح شده است و کمیته ای نیز برای ترافیک و حمل و نقل شهر تهران تشکیل شده که در حال پیگیری موضوع استفاده از صندوق ذخیره ارزی برا ی توسعه حمل و نقل عمومی و غیره است و در صورت اجازه استفاده از صندوق ذخیره ارزی 15 کیلومتر درسال خطوط مترو احداث خواهد شد .

ایازی با اشاره به مشکل گورستان تهران گفت: جلسات متعددی در این مورد برگزار شده ، اما در این میان استاندار تهران تغییر کرد، به هرحال طبق گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا مشکل گورستان را تا پایان آبان ماه می توانیم حل کنیم و به نظر می رسد در غیر این صورت در آذر ماه در این زمینه به مشکل روبه رو خواهیم شد .

وی در ادامه در مورد شماره کردن اتوبوسهای خطوط تندرو نیز گفت: مذکرات با نیروی انتظامی و راهنمایی و راندگی انجام شده است و اول اشکال گرفتند که این اتوبوس ها دیزلی هستند ، اما بعد از آن که مشخص شد که اتوبوس های دولت نیز دیزلی هستند ، قرار شد تا این اشکال برطرف شود.

ایازی در ادامه در مورد جمع آوری لکه های جمعیتی در تهران مانند دره مهران و خاک سفید گفت: این لکه های جمعیتی به دلیل مسائل خاص ناهنجاری های زیادی دارند و در دره مهران نیز با وجود آن که افراد مالکیت خانه ها را نداشتند ، برای این که حقی از آن ها ضایع نشود صحبت کردیم و مساعدت های مالی نیز شد تا آن ها در جای دیگری استقرار یابند و این فضاها به فضای سبز و مراکز فرهنگی تبدیل شوند و لکه های جمعیتی دیگر نیز شناسایی شده اند و امیدواریم این کار برای آن ها هم انجام شود .