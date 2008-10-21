انتشار جلد چهاردهم "تفسیر تسنیم" توسط آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این کتاب تفسیر آیات 31 الی 85 سوره آل عمران را در برگرفته است.



از مهترین موضوعات بحث شده در این تفسیر می توان به عالی ترین مرتبه تعهد میان خدا و بندگان، ثمره اطاعت از پیامبر(ص)، معنای رزق بی حساب و راه برخورداری از آن، معنای شنوان و دانا بودن خدا، راز پرستش حضرت زکریا، تطهیر و برتری حضرت مریم، ویژگی های مسیح(ع) راه عالم ربانی شدن، اوج ایمان و اسلام و... اشاره کرد.



این کتاب با تحقیق و تتنظیم حجت الاسلام عابدینی در 823 صفحه با پنج هزار نسخه از سوی مرکز نشر اسرا منتشر و روانه بازار شده است.