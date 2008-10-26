غلامعلی طاهری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بحث تاسیس این تالار با هدف شکوفایی اقتصاد هنر مدت‌ها بود در دستور کار قرار داشت. در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری مرکز هنرهای تجسمی این طرح تصویب شد و به زودی شورایی برای تعیین اساسنامه و شیوه کاری این تالار معرفی می‌شود.

این نقاش درباره راه‌اندازی تالار دائمی افزود: از 15 سال پیش پیشنهاد تاسیس این تالار را به معاون‌های هنری وقت ارائه داده بودم که در حال حاضر این طرح به تصویب رسیده است. تالار دائمی آثار هنری می‌تواند مکانی باشد که فروشندگان و خریداران آثار هنری به صورت دائمی برای خرید و فروش به آن مراجعه کنند. همچنین این تالار با حضور کارشناسان خبره می‌تواند برای تعیین قیمت آثار به خریدار و فروشنده مشاوره بدهد.