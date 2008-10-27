69 درصد مشترکان خراسان جنوبی زیر الگوی مصرف آب استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران افزود: از این تعداد 18 درصد کمتر از هفت متر مکعب، 51 درصد به طور متوسط از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف آب استفاده می ‌کنند.

وی میزان الگوی مصرف آب در سطح این استان را 18 تا 24 مترمکعب در ماه عنوان کرد و اظهار داشت: طبق طرح تثبیت قیمت‌ها نرخ پرداختی آب بها برای مشترکان زیر الگوی مصرف بر مبنای سال 83 به طور متوسط به نرخ 178 ریال محاسبه می ‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در نیمه نخست امسال، بیش از 18 میلیون متر مکعب آب شرب از منابع تأمین آب استان تولید و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

طاهری با بیان اینکه هزینه تولید هر متر مکعب آب، یک ‌هزار و 357 ریال برآورد شده است تصریح کرد: این در حالی است که هر متر مکعب آب 465 ریال به فروش رفته که در مجموع 892 ریال به ازای هر متر مکعب آب زیان به شرکت وارد شده است.

وی از نصب یک ‌هزار و 580 فقره انشعاب جدید آب در شهرهای اسدیه، اسفدن، آرین‌شهر، آیسک، بشرویه، بیرجند، خضری، زهان، سربیشه، سه‌قلعه، فردوس، قاین و نهبندان خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: 28 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه، یک ‌هزار و 178 فقره نوسازی انشعاب و حفر و تجهیز سه حلقه چاه در استان از اقدامات این شرکت در سال جاری بوده است.

طاهری با بیان اینکه انشعاب غیرمجاز کمتر مشاهده می ‌شود، اظهار داشت: تعدادی از انشعابات غیرمجاز در شهرهای اسفدن، بیرجند، خضری، قاین، نیمبلوک و قاین شناسایی و نسبت به قطع‌ آن اقدام شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود سه هزار دستگاه کنتور در شهرهای استان تعویض شده است که علت اصلی خرابی کنتورها، استهلاک‌ مکانیزم داخلی آن بر اثر استفاده و همچنین یخبندان سال گذشته است.

به گفته وی در حال حاضر آب مصرفی 18 درصد از مشترکان این شرکت زیر هفت متر مکعب در ماه است و رایگان از آب استفاده می ‌کنند.