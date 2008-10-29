"گرسنگی" و "در بروژ" پیشتاز جوایز فیلم مستقل بریتانیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد "گرسنگی" نخستین تجربه کارگردانی استیو مک‌کوئین هنرمند بریتانیایی برنده جایزه ترنر است و در آن مایکل فاسبندر نقش بابی سندز مبارز ارتش جمهوریخواه ایرلند را دارد.

این فیلم شش هفته آخر زندگی سندز را به تصویر می‌کشد که سال 1981 پس از 66 روز اعتصاب غذا در زندانی در ایرلند شمالی درگذشت. "گرسنگی" در هفت رشته بهترین فیلم مستقل بریتانیا، بهترین کارگردان، جایزه داگلاس هیکاکس بهترین کارگردان تازه کار، بهترین بازیگر مرد (فاسبیندر)، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل (لیام کانینگام) و بهترین دستاورد تکنیکی برای دریافت جایزه رقابت می‌کند.

"گرسنگی" ماه مه پیش جایزه دوربین طلایی بهترین فیلم اول جشنواره کن همین طور جایزه فیپرشی این جشنواره را از آن خود کرد و اخیرا به عنوان بهترین فیلم جشنواره سیدنی انتخاب شد.

"در بروژ" به کارگردانی مارتین مکدانا نمایشنامه‌نویس مطرح ایرلندی داستان دو آدمکش حرفه‌ای با بازی کالین فارل و برندان گلیسن است که پس از یک ماموریت ناموفق در لندن، به دستور رئیس خود با بازی رالف فاینس راهی بروژ در بلژیک می‌شوند و در آنجا گیر محلی‌ها، گردشگران و دیگران می‌افتند.

این فیلم نیز در هفت رشته بهترین فیلم مستقل بریتانیا، جایزه داگلاس هیکاکس بهترین کارگردان تازه کار، بهترین بازیگر مرد (فارل و گلیسن)، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل (فاینس)، بهترین دستاورد تکنیکی برای دریافت جوایز امسال فیلم مستقل بریتانیا رقابت می‌کند.

"میلیونر اسلامداگ" به کارگردانی دنی بویل نیز در شش رشته از جمله بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه است و "مکار" ساخته اران کریوی در پنج بخش رقابت دارد. فیلم مستند "مرد روی سیم" به کارگردانی جیمز مارشال و کمدی "شهر سامرز" ساخته شین میدوز دیگر فیلم‌های نامزد شده در بخش بهترین فیلم مستقل بریتانیا هستند.

کمیته انتخاب جوایز فیلم مستقل بریتانیا که 70 عضو دارد نامزدهای 11 بخش این جوایز را از میان بیش از 150 فیلم انتخاب کرد. مراسم یازدهمین دوره جوایز فیلم مستقل بریتانیا 30 نوامبر (10 آذر) در لندن برگزار می‌شود.