دریاچه دوقلوی "سیاه گاو" از نادرترین پدیده های طبیعی کشور

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یکی از شگفت انگیزترین و دیدنی ترین پدیده های طبیعی کشور دریاچه دوقلوی "سیاه گاو" شهرستان آبدانان واقع در استان ایلام است که با عمری هزاران ساله شکل گرفته است.

وی بیان داشت: رودخانه سیاه گاو پس از عبور از میان صخره و دره ارتفاعات کبیرکوه در 45 کیلومتری شهرستان جنوب شرقی شهرستان آبدانان به دو دریاچه تبدیل می شود که دریاچه نخست با اختلاف سطح اندک در بالادست دریاچه دوم قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به اینکه آب زلال، نیزار، ماهیان رنگارنگ، رقص نور در ساعات میانی روز و تشکیل طیفهای متنوع نوری ناشی از آن به این پدیده شگفا انگیز جلوه و زیبایی منحصربه فردی بخشیده است، خاطر نشان کرد: این دو دریاچه دایره وار، هر کدام به شعاع 30 متر مربع، حدود سه متر ژرفا دارند و با یک جوی آب طبیعی به عرض یک و طول هشت متر به هم متصل هستند.

محمدی عنوان کرد: در صورت سرمایه گذاری و احداث مکانهای مناسب گردشگری و اقامتی در اطراف این دریاچه و معرفی مناسب آن، دریاچه دوقلوی سیاه گاو شهرستان آبدانان واقع در این استان می تواند یکی از جاذبه های مهم گردشگری استان ایلام باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: هر چند این دریاچه در فصل بهار و اواخر زمستان از تفرجگاه های اهالی مردم استان ایلام و شهرستان آبدانان است، اما آب و هوای منطقه شرایطی فراهم آورده است که این دریاچه در هر فصلی گردشگران را به زیباییهای طبیعی خود فراخواند.

این مسئول یادآور شد: از دیگر ویژگیهای این پدیده نادر، وجود املاح مختلف و گوگرد بودن آب دریاچه و وجود چشمه های جوشان شیرین داخل دریاچه است.