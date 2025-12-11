میهن پرست:سامانه بارشی جدید از شنبه وارد ایلام می شود

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارشهای گسترده باران، برف و رعد و برق طی چند روز گذشته چهره استان ایلام را دگرگون کرد و رودخانههای فصلی را به جریان انداخت.
وی بیان کرد: این سامانه بارشی که از روز دوشنبه وارد استان شده بود، تمامی مناطق را دربر گرفت و موجب طغیان رودخانهها، آبگرفتگی شد.
میهن پرست عنوان کرد: بر اساس اعلام ایستگاههای بارانسنجی، بیشترین میزان بارش تا در آبدانان با ۱۸۷ میلیمتر و کمترین در مهران با ۳۷ میلیمتر ثبت شد. ایستگاه فرودگاه ایلام نیز بارش ۱۴۶ میلیمتری را گزارش کرد.
مجتبی میهنپرست افزود: فعالیت این سامانه بارشی امشب پایان مییابد و هشدار قرمز به نارنجی و سپس زرد کاهش خواهد یافت. انتظار داریم تا روز جمعه سامانه بهطور کامل تضعیف شود. البته سامانه دیگری برای روزهای شنبه و یکشنبه پیشبینی شده که شدت آن کمتر خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف منابع افزود: با وجود بارشهای فراوان، نباید از مدیریت صحیح منابع غافل شد. ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و شهروندان باید در مصرف گاز و برق نیز صرفهجویی کنند.
نظر شما