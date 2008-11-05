به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این مجموعه را بابک صفی‌خانی نوشته و درباره زندگی عبدالمطلب جد پیامبر (ص) است که از خدا می‌خواهد فرزند کوچکش عبدالله را از حادثه‌ای نجات دهد. او پس از سال‌ها با آمنه ازدواج می‌کند و فرزندشان محمد (ص) متولد می‌شود. پس از تولد او هر دو فوت می‌کنند و عمویش ابوطالب سرپرستی محمد (ص) را به عهده می‌گیرد.

فخرالدین صدیق شریف، ولی‌الله مومنی، شیوا ابراهیمی، عطیه غبیشاوی، سیامک صفری، رضا بهبودی، حسنعلی عشقیان، اسفندیار مهرتاش، معصومه کریمی، هوشنگ هیهاوند، منوچهر علیپور و ... در این مجموعه که به تهیه‌کنندگی علی مهام ساخته شده، ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل عبارتند از بیژن صمصامی کارگردان تلویزیونی، حسین احمدی تدوینگر، شهرام قدیری‌فرد طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی طراح گریم، صالح حبیبی صدابردار، رضا عسگری، محمود خیاطان و محمود نوروزی تصویربرداران، رسول صفی‌زاده عکاس، فرامرز روشنایی روابط عمومی، هاشم علی‌اکبری دستیار کارگردان و زهره عابدی منشی صحنه.

مجموعه "آخرین غزل" در پنج قسمت 45 دقیقه‌ای در گروه معارف شبکه قرآن تولید شده و آذرماه 87 از همین شبکه پخش می‌شود.