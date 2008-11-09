فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز هر گونه عدم پاسخگویی فوریتهای پلیسی 110 به اپراتور تلفن همراه را غیرقابل قبول خواند.
سردار سرتیپ محمد علی نصرتی گفت : ادعای عدم پاسخگویی سیستم فوریتهای پلیس 110 به مشترکان غیر از همراه اول قابل بررسی است .
وی در پاسخ به این سئوال که عده ای از مشترکان ایرانسل از عدم پاسخگویی 110 به تماسهای اپراتور دوم تلفن همراه شکایت دارند تاکید کرد : موضوع را در اولین فرصت بررسی و موانع موجود برطرف خواهد شد .
دقایقی پس از این گفتگو ، سرهنگ ابوالفضل سپهرنیا ، رییس مرکز فوریتهای پلیس 110 آذربایجان شرقی در نتیجه پیگیری رییس پلیس آذرابیجان شرقی ضمن تماس با خبرنگار مهر گفت : هرگونه عدم پاسخگویی اپراتورهای پلیس 110 به مشترکان تلفنهای همراه غیرقانونی و قابل تعقیب است .
وی یادآور شد : فوریتهای پلیس 110 برای رفع نیازهای ضروری شهروندان راهاندازی شده و باید امکان تماس و دسترسی به این مرکز از طریق تمام سرویسهای مخابراتی هموار باشد .
سرهنگ سپهرنیا تاکید کرد : مرکز فوریتهای پلیسی موظف است به تمام تماسهای گرفته شده با تلفتهای ثابت ، تلفنهای همراه اول ، ایرانسل ،تالیا و حتی تلفنهای عمومی پاسخگو باشد .
رییس مرکز فوریتهای پلیس 110 آذربایجان شرقی ضمن اظهار اطمینان به شهروندان در خصوص سرویسدهی این مرکز به تمامی تماسهای گرفته شده تصریح کرد : پلیس 110 در برابر تماسهای گرفته شده مسئول و پاسخگو است .
وی در پاسخ به گلایه برخی از مشترکان ایرانسل در خصوص عدم پاسخگویی سیستم 110 به تماسهای آنان تاکید کرد : در صورت هرگونه عدم پاسخگویی به تماسهای گرفته شده شهروندان می توانند ساعت تماس و شماره اپراتور را که به طور خودکار اعلام می شود به پلیس گزارش دهند تا با فرد خاطی به شدت برخورد شود .
گفتنی است بنا به ادعای برخی از شهروندان ، مشکلات مشابه در خصوص اورژانس 115 و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز نیز دیده می شود .
به گفته آنها ، مسئولان این مراکز به دلیل بالا بودن مزاحمت های مردمی و تماس های بیهوده از ارایه خدمات و پاسخگویی به تماسهای گرفته شده از طریق ایرانسل ، تالیا و تلفنهای عمومی امتناع میکنند .
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ضمن تکذیب این مطلب به خبرنگار مهر گفت : اپراتورهای ما موظف هستند به تمام تماسهای گرفته شده از انواع تلفنهای ثابت و سیار پاسخگو باشند .
انوشیروان کرمانینژاد افزود : همکاران ما به دلیل اهمیت بالای وظیفه شغلی خود به کوچکترین و ضعیفترین احتمالات نیز ترتیب اثر می دهند .
وی در عین حال اذعان داشت : متاسفانه به دلیل عدم امکان پی گیری مشترکان تلفنهای غیر از اپراتور همراه اول ، 90 درصد مزاحمتهای تلفنی این مرکز را مشترکان ایرانسل ، تالیا و تلفنهای عمومی تشکیل می دهند .
کرمانینژاد با بیان اینکه روزانه بیش از یک هزار تماس با مرکز 125 سازمان آتش نشانی تبریز گرفته می شود گفت : روزانه بیش از 700 تماس گرفته شده با مرکز آتشنشانی را مزاحمتهای تلفنی تشکیل میدهند !
این مقام مسئول در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ضمن اظهار تاسف از عدم مسئولیت پذیری برخی از شهروندان گفت : باید رسانههای مختلف در خصوص اهمیت نهادهای امدادی فرهنگ سازی مناسبی در سطح جامعه داشته باشند .
وی با بیان اینکه نمی توان همواره تمام زمان و هزینه خود را صرف پیگیریهای قضایی مزاحمین تلفنی کرد یادآور شد : به هنگام دستگیری افراد یاد شده نیز یا با التماس و گریهو زاری آنها روبرو میشویم یا اینکه معلوم می شود تماس یاد شده از سوی کودکانی است که به دلیل عدم نظارت والدین با تلفن بازی می کنند !
در این میان معاون مرکز اورژانس 115 تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر الزام این مرکز به پاسخگویی به تمام تماسهای گرفته شده افزود : اورژانس به طور مستقیم با جان و سلامت شهروندان در ارتباط بوده و تمام تماسهای گرفته شده با این مرکز بدون پاسخ نمی ماند .
بهزاد اسماعیل زاده تاکید کرد : تماسهای گرفته شده از طریق اپراتور دوم تلفن همراه یا حتی تلفن ها عمومی درصورت پایینترین احتمال صحت و سقم نیز ترتیب اثر داده شده و همکاران ما در آدرس یاد شده حضور می یابند .
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه در زمان تماس با تلفن ها همراه یا عمومی از افراد یک شماره تلفن ثابت نیز اخذ می شود گفت : حتی اگر شهروندان به هر دلیسلی از ارایه شماره تلفن ثابت امتناع کنند نیز اورژانس موظف است در آدرس قید شده حضور یابند .
این مقام مسئول در اورژانس تبریز در عین حال از حجم بالای مزاحمتهای تلفنی در این مرکز به شدت گلایه کرد و افزود : متاسفانه بخش عمده وقت اورژانس روزانه با تماس های بیهوده و مزاحمتهای تلفنی به هدر می رود .
اسماعیل زاده افزود : روزانه 1700 تماس با مرکز اورژانس تبریز برقرار می شود که 800 مورد از آنها را مزاحمتهای تلفنی تشکیل می دهد.
وی ضمن انتقاد از سیستم کاری اپراتور دوم تلفن همراه اضافه کرد : متاسفانه افراد بدون ارایه مدارک کافی به راحتی از خدمات ایرانسل بهره می گیرند که این امر هرگونه پیگیری قانونی را از این مشترکان سخت و دشوار کرده است .
وی با تاکید بر لزوم آگاهیبخشی و فرهنگ سازی در جامعه نسبت به عدم تماسهای بیهوده با مراکز امدادی گفت : مزاحمتهای تلفنی علاوه بر اشغال خطوط اینگونه مراکز ، فشار کاری و روحی مضاعفی به همکاران شاغل در این سازمان ها وارد کرده و بر کیفیت ارایه خدمات تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت .
معاون اورژانس تبریز خطاب به آندسته از افرادی که عادت به برقراری تماس های بیهوده با مراکز امدادی دارند یادآور شد : شاید روزی شما نیز به شدت نیازمند استفاده از خدمات امداد و اورژانس باشید . در آن روز با اشغال بودن خطوط تماس چه حالی به شما دست خواهد داد؟
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