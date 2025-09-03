مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسهای با موضوع بررسی معضل مزاحمتهای تلفنی برای اورژانس و آتشنشانی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در مرکز مدیریت بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست نمایندگان اورژانس پیشبیمارستانی، آتشنشانی، مخابرات استان، اپراتورهای تلفن همراه و دستگاه قضائی حضور داشتند و مشکلات ناشی از تماسهای غیرواقعی با این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.
قلعهسفیدی با اشاره به سخنان معاون مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: تماسهای غیرواقعی با اورژانس و آتشنشانی، علاوه بر اتلاف منابع و زمان، میتواند موجب تأخیر در امدادرسانی و حتی به خطر افتادن جان شهروندان شود و از منظر قانونی جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد گزارشهای مستند از سوی اورژانس و آتشنشانی به معاونت پیشگیری دادگستری استان ارسال شود و اپراتورهای تلفن همراه نیز در شناسایی خطوط مزاحم همکاری لازم را داشته باشند. همچنین تأکید شد که در صورت تکرار این رفتارها، پرونده قضائی تشکیل و برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در پایان این نشست، اعضای مدعو از واحد دیسپچ و مرکز پاسخگویی اورژانس بازدید کرده و از نزدیک در جریان نحوه خدمترسانی و پاسخگویی تلفنی قرار گرفتند.
قلعهسفیدی این اقدام مشترک را گامی مهم در حمایت از خدماترسانی بیوقفه دستگاههای امدادی و ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان کرمانشاه دانست و تأکید کرد: کاهش مزاحمتهای تلفنی میتواند به افزایش سرعت عمل اورژانس و آتشنشانی در مواقع بحرانی و نجات جان همشهریان کمک شایانی کند.
کرمانشاه-رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از تصمیم دستگاههای امدادی و قضایی برای برخورد جدی با مزاحمتهای تلفنی برای اورژانس و آتشنشانی خبر داد.
مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسهای با موضوع بررسی معضل مزاحمتهای تلفنی برای اورژانس و آتشنشانی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در مرکز مدیریت بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
نظر شما