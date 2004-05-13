امروز در تاريخ

درچنين روزي درسال 1270 ه ش به فتواي آيت الله ميرزاحسن شيرازي امتياز تنباكولغو شد . واقعه تنباكو(رژي) سرسلسله جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران است . واقعه ازاين قرار است كه درتابستان سال 1308ه ق تالبوت يك سرگرد انگليسي به ناصرالدين شاه پيشنهاد امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو درسراسر ايران به مدت پنجاه سال را داد . شاه نيز با تشويق ديگران اين قرار داد را پذيرفت و شركت انگليسي تالبوت موظف شد سالانه خواه سود كند يا نه مبلغ 150 هزار ليره انگليسي و نيز يك چهارم سود سالانه خود را به ايران پرداخت كند . با انتشار خبر ، بسياري از علما و مردم بر آشفتند . در همين هنگام ميرزاي بزرگ با صدور فتوايي در مقابل اين دسيسه ايستاد .
متن حكم به اين شرح است :
بـسـم اللّه الـرحمن الرحيم , اليوم استعمال تنباكو و توتون , باى نحو كان , در حكم محاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه عليه است حرره الاقل محمد حسن الحسينى .
با صدور اين فتوا مردم مبارزه سياسي عليه قراداد استعماري امتياز تنباكو را يك وظيفه شرعي و تكليفي الهي دانستند و قليان ها را شكسته و توتون و تنباكو را را به آتش كشدند . ناصر الين شاه نيز مجبور شد با پرداخت غرامتي اين قرار داد را فسخ كند . فتواي تاريخي اين مرجع بزرگوار در تحريم تنباكو فاجعه اي را كه در سال 1309 ه ق به دست ناصر الدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به مدت پنجاه سال در حال شكل گرفتن بود در نطفه خفه كرد .
امام خمينى (ره ) در اين باره فرمودند:آن مرحوم كه در سامره تنباكو را تحريم كرد ، براى اين كه ايران را تـقـريـبـا در اسارت گرفته بودند ، به واسطه قرار داد تنباكو و ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام است و حتى بستگان خود آن جائر (ناصر الدين شاه ) هم و حرمسراى آن جائر ترتيب اثر دادند بـه آن فتوا و قليانها را شكستند و دربعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت آن هم زياد بود در ميدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را و لغو شد قرارداد و يك چنين چيزى و آنها ديـدنـد كـه يـك روحـانـى پـيرمرد در كنج دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر و انگليسيها بوده است , به هم مى زند و يك قدرت اين طورى دارد او ( سخنراني امام خميني " ره " در مورخه 28/8/1359 )
مـيـرزا مـحـمـد حـسن بن ميرزا محمود بن محمد اسماعيل حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه در پانـزدهم جمادى الاولى سال 1230 ه ق در شيراز ديده به جهان گشود . ايشان پس از طي مقدمات علوم در حوزه هاي علميه شيراز و اصفهان به عراق رفت و در آنجا به سلك شاگردان شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در آمد . وي در سال 1291 ه ق در سامره اقامت گزيد و در آنجا به به تدريس و تعليم مشغول بود . آن فقيه فرزانه حـدود بيست و سه سال مرجع شيعيان جهان بود و در دوره علمي خويش شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسانى ، سيدمحمد كاظم طباطبائى يزدى ، حاج ميرزا حـسـيـن سـبزوارى ، سيد محمد فشاركى رضوى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و... اشاره كرد . آن عالم رباني از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رسالاتي مبسوط در ابواب مختلف فقهي ، حاشيه اى بر نجاة العباد و تعليقه اى بر كتاب معاملات آقا وحيد بهبهانى اشاره كرد . شاگردان ايشان نيز بسياري از دروس ايشان را به رشته تحرير در آوردند كه منتشر شده اند . سرانجام آن عالم رباني در چنين روزي در سال 1273 ه ش مصادف با بيست و چهارم شعبان 1312 ه ق رحلت كردند .
تاسيس نخستين مدرسه نقاشي درايران :
در چنين روزي در سال 1272 ه ش نخستين مدرسه نقاشي در ايران به همت صنيع الملك تاسيس گرديد. صنيع الملك از استادان بزرگ نقاشي ايران است . او در دوره قاجار مي زيست . وي نقاشي را در ايتاليا آموخت . از جمله شاگردان او مي توان به كمال الملك اشاره كرد. عمده آثار وي برگرفته از سبك كار رافائل-نقاش بزرگ ايتاليايي است . تالار برليان و طبيب از مهمترين آثار اويند .
در گذشت حبيب يغمايي :
درچنين روزي در سال 1363 هجري شمسي حبيب يغمايي يكي از برجسته ترين شاعران و نويسندگان كشور مان در گذشت .
انتشار نشريه ادبي يغما به مدتي طولاني از مهمترين آثار وي است . از او آثار ادبي ديگري نيز به جاي مانده است .
بهره برداري از راه آهن مشهد سرخس تجن :
درچنين روزي ارديبهشت ماه سال 1375 هجري شمسي راه آهن مشهد-سرخس- تجن با حضور رئيس جمهوروقت ايران آقاي هاشمي رفسنجاني افتتاح شد . مراسم افتتاح خط آهن مشهد - سرخس تجن به طول 165 كيلومتر با حضور يازده رئيس جمهور و دهها مقام عالىرتبه و نمايندگان ارشد بيش از پنجاه كشور جهان برگزار شد . به وسيله اين خط آهن جاده تاريخى ابريشم
دوباره احيا شد وتوسط آن دو قاره بزرگ آسيا و اروپا به هم متصل شدند . اين راه آهن پيوند دهنده كشورهاى عضو اكو (افغانستان، آذربايجان، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، پاكستان، تركيه) ، دو هدف عمده را دنبال مي كرد .نخست ارتباط بخش هاي اقتصادى و صنعتى كشور با همسايگان و ديگر، ايجاد امكانات توريسم با كشور هاي آسياي ميانه و قفقاز . اين راه آهن ظرفيت جابجايي يك ميليون نفر مسافر را داراست .
تولد سر رونالد راس :
در چنين روزي در سال 1857 ميلادي سر رونالد راس مرض شناس و پزشك مشهور انگليسي به دنيا آمد . او در سال 1902 ميلادي به دليل كشفيات فراوانش در حوزه علم پزشكي جايزه نوبل را از آن خود كرد .
تولد جرج براك :
در چنين روزي در سال 1882 ميلادي جرج براك از مشهورترين نقاشان كوبيست فرانسوي به دنيا آمد . دوچرخه عنوان مهمترين اثر اوست . براك را از سردمداران كوبيسم در جهان مي شاسند .
در گذشت الكساندر اي فاجف :
در چنين روزي در سال 1956 ميلادي فاجف از مشهور ترين نويسندگان روسي دار فاني را وداع گفت . محافظ جوان عنوان مهمترين اثر اوست . وي به سن پنجاه و چهار سالگي خودكشي كرد .
در گذشت گري كوپر :
در چنين روزي در سال 1961 ميلادي بازيگر مشهور سينما گري كوپر در گذشت . وي دوبار جايزه اسكار بهترين بازيگري را از آن خود كرد. شب طولاني عنوان مهمترين فيلمي است كه او در آن خوش در خشيده است . وي در شصت سالگي در گذشت .
تظاهرات گسترده در فرانسه :
در چنين روزي در سال 1968 ميلادي بيش از يك ميليون فرانسوي عليه سياست هاي دو گول و پمپيدو دست به تظاهرات زدند .
تولد لوتر :
درچنين روزي در سال 1483 ميلادي مارتين لوتر كشيش مذهبي آلماني به دنيا آمد . وي جنبشي را در اروپا راه اندازي كرد كه به جنبش اصلاح ديني در تاريخ غرب مشهور شده است . او اين جنبش را در سال 1517 ميلادي به راه انداخت . در آن زمان كليسا معتقد بود هر كس مي تواند با پرداخت مقدارى پول خود را از مجازات باز خريد نموده و نجات دهد . مارتين لوتر با اين ايده به مخالفتبرخاست و با ارائه اعلاميهاى مشتمل بر نود و پنج ماده در برابر كليسا و پاپ قيام نمود . يكى از اصول مهم او احياي ايمان به زعم خود بود . و ي معتقد بود «كتاب مقدس» تنها منبع ايمان مسيحى است . هدف لوتر اين بود كه كليسا را بر اساس تعاليم اصلى كتاب مقدس اصلاح نمايد . بدين سبب نهضت وى «اصلاح انجيلى» نام گرفت . لوتر حاكمان آلمان را تشويق نمود كه در برابر پاپ ايستادگى نموده و مردم را به پذيرش اصلاح انجيلى مجبور نمايند . قيام لوتر به پيدايش كليساهاى مختلف «پروتستانى» در كشورهاى اروپاى شمالى نظير «آلمان» ، «نروژ» ، «سوئد» ، «دانمارك» و «فنلاند» انجاميد . زيرا ديرى نپاييد كه وحدت بين لوترىها از هم پاشيد و با اين جدايى حركت اصلاح نيز از هم گسست . و برخى از پيروان او كليساهاى خاصى را ايجاد نمودند . به عنوان مثال، زوينگلى، (zwingli) م . 1531، در مساله حضور حضرت مسيح عليه السلام در عشاى ربانى با لوتر اختلاف پيدا نمود . و در سال 1519م كليساى ويژهاى را در «زوريخ» تاسيس نمود . نهضت اصلاحى لوتر و شاخههاى جدا شده آن در طول قرن شانزدهم تاثيرات زيادى در كليساهاى «سويس» ، «فرانسه» ، «انگليس» ، «آفريقاى جنوبى» و در نهايت «ايالات متحده آمريكا» ، به وجود آورد . به گونهاى كه هم اكنون بسيارى از مسيحيان آمريكا، پروتستان هستند . جنبش اصلاحى ديگرى كه در برابر «اصلاح انجيلى» به وجود آمد «اصلاح كاتوليكى متقابل» نام گرفت . كليساى كاتوليك چون بسيارى از اشكالات وارده توسط مصلحان را به جا مىدانست، و از طرفى مصلحان بر اثر انگيزه اصلاحى خود عناصر مهمى از ايمان مسيحى را به فراموشى سپرده بودند، تحول جديدى را به وجود آورد كه هدف آن اصلاح كليساى كاتوليك از درون بود . اين اصلاح كه بعد از دعوت پاپ براى برگزارى شورايى در شهر «ترنت» بوجود آمد، به بيشتر تخلفات مورد سرزنش لوتريان، پايان بخشيد . و بر تعاليم كاتوليكى سنتى تاكيد ورزيد . اين نهضت در كشورهايى مانند: «اسپانيا» ، «لهستان» و «ايرلند» كه اكثريت آنها كاتوليك بودند، ادامه يافت . (منبع : ابوالفضل روحي ، واژه شناسي اصلاحات ، مجله رواق انديشه ، شماره ده ، )
استقلال اكوادور :
درچنين روزي در سال 1830 ميلادي كشور اكوادر به استقلال دست يافت . اين كشور پيشتر از مستعمرات اسپانيا بود .
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