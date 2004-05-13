امروز در تاريخ

لغو امتياز تنباكو :

درچنين روزي درسال 1270 ه ش به فتواي آيت الله ميرزاحسن شيرازي امتياز تنباكولغو شد . واقعه تنباكو(رژي) سرسلسله جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران است . واقعه ازاين قرار است كه درتابستان سال 1308ه ق تالبوت يك سرگرد انگليسي به ناصرالدين شاه پيشنهاد امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو درسراسر ايران به مدت پنجاه سال را داد . شاه نيز با تشويق ديگران اين قرار داد را پذيرفت و شركت انگليسي تالبوت موظف شد سالانه خواه سود كند يا نه مبلغ 150 هزار ليره انگليسي و نيز يك چهارم سود سالانه خود را به ايران پرداخت كند . با انتشار خبر ، بسياري از علما و مردم بر آشفتند . در همين هنگام ميرزاي بزرگ با صدور فتوايي در مقابل اين دسيسه ايستاد .متن حكم به اين شرح است :بـسـم اللّه الـرحمن الرحيم , اليوم استعمال تنباكو و توتون , باى نحو كان , در حكم محاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه عليه است حرره الاقل محمد حسن الحسينى .با صدور اين فتوا مردم مبارزه سياسي عليه قراداد استعماري امتياز تنباكو را يك وظيفه شرعي و تكليفي الهي دانستند و قليان ها را شكسته و توتون و تنباكو را را به آتش كشدند . ناصر الين شاه نيز مجبور شد با پرداخت غرامتي اين قرار داد را فسخ كند . فتواي تاريخي اين مرجع بزرگوار در تحريم تنباكو فاجعه اي را كه در سال 1309 ه ق به دست ناصر الدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به مدت پنجاه سال در حال شكل گرفتن بود در نطفه خفه كرد .



امام خمينى (ره ) در اين باره فرمودند:آن مرحوم كه در سامره تنباكو را تحريم كرد ، براى اين كه ايران را تـقـريـبـا در اسارت گرفته بودند ، به واسطه قرار داد تنباكو و ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام است و حتى بستگان خود آن جائر (ناصر الدين شاه ) هم و حرمسراى آن جائر ترتيب اثر دادند بـه آن فتوا و قليانها را شكستند و دربعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت آن هم زياد بود در ميدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را و لغو شد قرارداد و يك چنين چيزى و آنها ديـدنـد كـه يـك روحـانـى پـيرمرد در كنج دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر و انگليسيها بوده است , به هم مى زند و يك قدرت اين طورى دارد او ( سخنراني امام خميني " ره " در مورخه 28/8/1359 )

مـيـرزا مـحـمـد حـسن بن ميرزا محمود بن محمد اسماعيل حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه در پانـزدهم جمادى الاولى سال 1230 ه ق در شيراز ديده به جهان گشود . ايشان پس از طي مقدمات علوم در حوزه هاي علميه شيراز و اصفهان به عراق رفت و در آنجا به سلك شاگردان شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در آمد . وي در سال 1291 ه ق در سامره اقامت گزيد و در آنجا به به تدريس و تعليم مشغول بود . آن فقيه فرزانه حـدود بيست و سه سال مرجع شيعيان جهان بود و در دوره علمي خويش شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسانى ، سيدمحمد كاظم طباطبائى يزدى ، حاج ميرزا حـسـيـن سـبزوارى ، سيد محمد فشاركى رضوى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و... اشاره كرد . آن عالم رباني از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رسالاتي مبسوط در ابواب مختلف فقهي ، حاشيه اى بر نجاة العباد و تعليقه اى بر كتاب معاملات آقا وحيد بهبهانى اشاره كرد . شاگردان ايشان نيز بسياري از دروس ايشان را به رشته تحرير در آوردند كه منتشر شده اند . سرانجام آن عالم رباني در چنين روزي در سال 1273 ه ش مصادف با بيست و چهارم شعبان 1312 ه ق رحلت كردند .



تاسيس نخستين مدرسه نقاشي درايران :





در چنين روزي در سال 1272 ه ش نخستين مدرسه نقاشي در ايران به همت صنيع الملك تاسيس گرديد. صنيع الملك از استادان بزرگ نقاشي ايران است . او در دوره قاجار مي زيست . وي نقاشي را در ايتاليا آموخت . از جمله شاگردان او مي توان به كمال الملك اشاره كرد. عمده آثار وي برگرفته از سبك كار رافائل-نقاش بزرگ ايتاليايي است . تالار برليان و طبيب از مهمترين آثار اويند .



در گذشت حبيب يغمايي :

درچنين روزي در سال 1363 هجري شمسي حبيب يغمايي يكي از برجسته ترين شاعران و نويسندگان كشور مان در گذشت .

انتشار نشريه ادبي يغما به مدتي طولاني از مهمترين آثار وي است . از او آثار ادبي ديگري نيز به جاي مانده است .



بهره برداري از راه آهن مشهد سرخس تجن :





درچنين روزي ارديبهشت ماه سال 1375 هجري شمسي راه آهن مشهد-سرخس- تجن با حضور رئيس جمهوروقت ايران آقاي هاشمي رفسنجاني افتتاح شد . مراسم افتتاح خط آهن مشهد - سرخس تجن به طول 165 كيلومتر با حضور يازده رئيس جمهور و دهها مقام عالى‏رتبه و نمايندگان ارشد بيش از پنجاه كشور جهان برگزار شد . به وسيله اين خط آهن جاده تاريخى ابريشم

دوباره احيا شد وتوسط آن دو قاره بزرگ آسيا و اروپا به هم متصل شدند . اين راه آهن پيوند دهنده كشورهاى عضو اكو (افغانستان، آذربايجان، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، پاكستان، تركيه) ، دو هدف عمده را دنبال مي كرد .نخست ارتباط بخش هاي اقتصادى و صنعتى كشور با همسايگان و ديگر، ايجاد امكانات توريسم با كشور هاي آسياي ميانه و قفقاز . اين راه آهن ظرفيت جابجايي يك ميليون نفر مسافر را داراست .



تولد سر رونالد راس :

در چنين روزي در سال 1857 ميلادي سر رونالد راس مرض شناس و پزشك مشهور انگليسي به دنيا آمد . او در سال 1902 ميلادي به دليل كشفيات فراوانش در حوزه علم پزشكي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد جرج براك :





در چنين روزي در سال 1882 ميلادي جرج براك از مشهورترين نقاشان كوبيست فرانسوي به دنيا آمد . دوچرخه عنوان مهمترين اثر اوست . براك را از سردمداران كوبيسم در جهان مي شاسند .



در گذشت الكساندر اي فاجف :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي فاجف از مشهور ترين نويسندگان روسي دار فاني را وداع گفت . محافظ جوان عنوان مهمترين اثر اوست . وي به سن پنجاه و چهار سالگي خودكشي كرد .



در گذشت گري كوپر :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي بازيگر مشهور سينما گري كوپر در گذشت . وي دوبار جايزه اسكار بهترين بازيگري را از آن خود كرد. شب طولاني عنوان مهمترين فيلمي است كه او در آن خوش در خشيده است . وي در شصت سالگي در گذشت .



تظاهرات گسترده در فرانسه :

در چنين روزي در سال 1968 ميلادي بيش از يك ميليون فرانسوي عليه سياست هاي دو گول و پمپيدو دست به تظاهرات زدند .

تولد لوتر :

