عملیات ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه دهه فجر امسال آغاز می شود

مجید غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: عملیات ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه در زمینی به مساحت چهارهزار متر مربع و با پنج میلیارد ریال اعتبار اولیه در دهه فجر امسال شروع خواهد شد.

وی افزود: زمین این کتابخانه که متعلق به شهرداری است واگذار شده و با توجه به تخصیص اعتبار کار طراحی ساختمان آن آغاز وهم اکنون مراحل پایانی خود را می گذراند.

غفوری با اشاره به اهمیت کتابخانه مرکزی به عنوان یک مرکز کاملاً فرهنگی گفت: ساختمان این مرکز به عنوان یک مرکز مهم فرهنگی به گونه ای باید طراحی و ساخته شود که ضمن اینکه در شأن این مرکز ودر واقع شهر کرمانشاه باشد در آینده به عنوان یک میراث فرهنگی از آن نام برده شود.

وی از رشد چشمگیر رتبه کرمانشاه در امر کتاب و کتابخوانی در کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: در سالهای گذشته کرمانشاه در این زمینه در رتبه 17 کشور بود که به دلیل توجه ویژه به مقوله کتاب و کتابخوانی هم اکنون در رتبه دوم کشوری قرار داریم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توجه ویژه به احداث کتابخانه های جدید در استان خاطر نشان کرد: استانداری به جد پیگیر احداث کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های طراحی شده در استان است و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

روز گذشته استاندار کرمانشاه به عنوان استاندار نمونه در امر توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی معرفی و در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی لوح تقدیری به همین مناسبت دریافت کرد.