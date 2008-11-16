سازمان دارالقرآن تنها مرکز اعطای مجوز چاپ و نشر قرآن است

حسن تفکری مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم جزء وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، اظهار داشت: در سال 62 در پی غلطهای چاپی قرآن کریم که مورد اعتراض همسایگان ایران قرار کرد سازمان دارالقرآن کریم پیشنهاد داد بر چاپ و نشر قرآن کریم نظارت داشته باشد.

حسن تفکری در ادامه یادآور شد: در اواخر سال 71 در وظایف سازمان تبلیغات اسلامی تجدید نظر و چند بند به آن اضافه شد، نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم یکی از آنها است .

مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در ادامه به مراکزی که مجوز چاپ و نشر قرآن کریم می دهند، اشاره کرد و گفت: مرکز چاپ و نشر قرآن زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت دارد و تنها قرآن کم اعراب منتشر می کند، این قرآن خاص را خود آنها مجوز می دهند.

وی در ادامه گفت: انتشارات الهادی نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه مجوز را با شرط نظارت عالیه آیت الله مشکینی داد که پس از درگذشت ایشان این نظارت هم لغو و اعطای مجوز باطل شد. از این رو تنها مرکز رسمی که به اعطای مجوز چاپ و نشر می پردازد سازمان دارالقرآن الکریم است.

بر اساس این گزارش، طی 6 ماهه اول سال 87 تعداد 10 هزار و 564 جزء قرآن از سوی سازمان دارالقرآن الکریم تصحیح شده است. 334 مجوز چاپ با شمارگان 4 میلیون و 480 هزار و 300 نسخه و همچنین 220 مجوز نشر با شمارگان 3 میلیون و 86 هزار و 800 نسخه اعطا شد. 6 هزار و 164 غلط هم از 716 قرآن گرفته شده است .