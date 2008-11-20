مرکز داده کلانشهر مشهد تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالمجید ریاضی شامگاه دیروز در بازدید از ساختمان اله سیت مشهد افزود: امیدواریم با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط هرچه زودتر شاهد راه اندازی مرکز داده این کلانشهر باشیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی نیز در جریان این بازدید ضمن استقبال از فناوریهای به کار رفته در ساختمان اله سیت، گفت: باید در ساخت و سازها با دید فناوری اطلاعات حرکت نمود.

علی کارگزار پیشنهاد کرد که شهرداری مشهد نوع طراحی و ساخت این ساختمان را به عنوان الگو به سایر ساختمانها تسری داده و شرایطی را مهیا نماید تا از این پس ساخت و سازهای سطح شهر مبتنی بر پایه فناوری اطلاعات طراحی گردد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد نیز در این آیین با توضیح ویژگیهای ساختمان اله سیت و محل دیتا سنتر گفت: در طراحی اولیه این ساختمان با توجه به اهداف و ماموریت ها، ایجاد مرکز داده شهری لحاظ شده است که در اجرای آن فضای مشخص، استاندارد و کافی برای استقرار آن در نظر گرفته شده است.

مهدی کارگر راضی گفت: محل دیتا سنتر به گونه ای طراحی شده است که در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی مقاوم و شرایط ایجاد مرکز داده به خوبی در آن رعایت شده است.

وی با اشاره به نیاز مبرم شهرهای کنونی به مرکز داده گفت: گام اول را در این زمینه برداشته ایم و انتظار می رود که تمامی دستگاههای ذینفع قدمهای بعدی را برای تکمیل و بهره برداری مشترک از این زیرساخت مهم شهر الکترونیک بردارند.

مرکز داده (Data center) مکانی است شامل انواع تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته که دارای امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، برخوردار از پهنای باند وسیع، متصل به شبکه های رایانه ای بین المللی است.