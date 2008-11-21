توالی ژنتیکی ماموتها کامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان روسی برای اولین بار موفق به تکمیل اکثر قطعات ژنوم یک ماموت ماقبل تاریخ شدند.

این گروه دی ان ای مورد نیاز خود را از نمونه های موی این جانداران عظیم الجثه عصر یخبندان به دست آورده و موفق به بازسازی توالی ژنتیکی این نسل انقراض یافته شدند. با اینکه بعضی قسمتهای این توالی هنوز یافته نشده اما به گفته دانشمندان 80 درصد از این ژنوم تکمیل شده است.

این دستاورد علمی می تواند به روشن شدن دلایل اصلی انقراض این جانداران کمک کرده و امکان بازگشت مجدد آنها را به زندگی در جهان هستی مورد بررسی قرار دهد.

نمونه موی جانداران به نسبت نمونه های استخوان آنها که به راحتی تحت تاثیر میکروبها و عوامل فرسایشی دیگر قرار می گیرند، حاوی ذرات ژنتیکی بیشتری از جانور بوده و به همین دلیل دانشمندان برای دستیابی و نگهداری از این نمونه ها به سختی تلاش می کنند.

نمونه هایی که محققان روسی با استفاده از آنها توالی ژنتیکی ماموتها را ایجاد کردند از لایه منجمد زمین به دست آمده و محققان برای یافتن میزان تعلق ذرات ژنتیکی به دست آمده از این نمونه ها، نقشه توالی ژنوم ذرات به دست آمده را با نقشه ژنوم فیل آفریقایی مقایسه کرده و دریافتند که تنها 0.6 درصد تفاوت میان این دو نقشه وجود دارد.

بر اساس گزارش بی بی سی، در کنار این مطالعات، دانشمندان در حال تحقیق در زمینه ای کاملا متفاوت هستند، آنها در تلاشند تا میزان امکان بازگشت این جانداران را به زندگی با استفاده از توالی به دست آمده مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. این درحالی است که بیشتر جوامع علمی نسبت به این موضوع دیدگاهی مردد داشته و از دستیابی به چنین امری اطمینان ندارند.