شورای فرهنگ عمومی؛ مسئول اشتباه تقویم

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که برای دومین سال پیاپی تاریخ شهادت امام محمد تقی(ع) در تقویم اصلاح می‌شود، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور معتقد است پس از استخراج از سوی کارشناسان و اعضای شورای تقویم دانشگاه تهران، شورای فرهنگ عمومی تنها مناسبتهای خاص نامگذاری شده توسط دستگاه ها را وارد تقویم می کند که روز صنعت و معدن، روز پزشک ، روز خبرنگار و مناسبتهایی از این دست مناسبتهای هستند که از سوی وزارتخانه ها، سازمانها یا اشخاص حقیقی پیشنهاد می شوند.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور استدلال می کند که براساس روایات اسلامی، شهادت امام محمد تقی(ع) در آخر ذیقعده است که این امر با توجه به 29 روزه بودن و یا 30 روزه بودن ماه های قمری موجبات درج تاریخ نادرست را فراهم کرده است.

این درحالی است که پس از استخراج تقویم از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شورای فرهنگ عمومی از فرصتی برای اصلاح اشتباهات تقویم سال گذشته در درج مناسبتها برخوردار است.

علیرضا موحدنژاد عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری و عضو شورای تقویم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد اظهار داشت: این مسئله که شهادت امام جواد باید در روز بیست و نهم تقویم درج شود یا روز سی ام بر عهده شورای فرهنگ عمومی است.

براساس اظهارات موحد نژاد به دنبال مصوبه هیئت دولت در سال 1379 استخراج و تنظیم تقویم با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است، اما مناسبتهای تقویمی با شورای فرهنگ عمومی است.

وی تصریح کرد: ما در شورای تقویم دانشگاه تهران در رابطه با مناسبتها هیچ بحثی نداریم، ما به تطبیق اول ماه های قمری، تحویل سال یا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی پرداخته و آنها را در تقویم وارد می کنیم. به عبارت دیگر بعد نجومی تقویم بر عهده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه است. مناسبتهای مذهبی و سایر مناسبتها با شورای فرهنگ عمومی است.

در این میان توجه به متن مصوبه هیئت دولت نیز از اهمیت برخوردار است . متن این مصوبه به این شرح است: "بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 تیر 1379 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موظف است تا پایان تیر ماه هر سال نسبت به استخراج و تنظیم تقویم کشور برای سال بعد اقدام نماید. در تهیه تقویم کشور بر اساس اعلام شورای فرهنگ عمومی مناسبتهای ایرانی بر مبنای تقویم ایران و مناسبتهای خارجی بر مبنای تقویم‌ای معتبر خارجی تعیین و تنظیم می ‌شود."

محمد عبادی کارشناس مرکز تقویم دانشگاه تهران نیز در همین مورد به خبرنگار مهر گفت: پس از آنکه مرکز تقویم دانشگاه تهران به صورت یک فایل خام و بدون درج مناسبتها به شورای فرهنگ عمومی ارجاع می شود، این شورا پس از تشکیل جلسه و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرصتی برای اصلاح اشتباهات سال گذشته برخوردار است.

وی همچنین یادآور شد:اول صفحات تقویمها نیز ذکر شده استخراج و تنظیم شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و داخل پرانتز یا یک سطر پایین تر ذکر شده است : " مناسبتها از شورای فرهنگ عمومی کشور" .

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرده است: با توجه به اینکه تاریخ شهادت حضرت امام محمدتقی(ع) جواد‌الائمه، در آخرین روز ماه ذیقعده است و ماه ذیقعده نیز 30 روز است، در سال 1387 تاریخ شهادت این امام همام در تقویم رسمی کشور به اشتباه 8 آذر درج شده که تاریخ صحیح آن 9 آذر است.