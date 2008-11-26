همایش تجدید حیات در بافت تاریخی کشور در یزد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این همایش اساتید و دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی سراسر کشور حضور یافتند و به بررسی چالشها و فرصتهای تجدید حیات در بافتهای با ارزش و تاریخی شهری کشور می پردازند.

در این همایش روشهای احیای بافتهای فرسوده، به کارگیری اصول مهندسی برای بهسازی و حفظ فضاهای تاریخی و فراهم آوردن شرایط زندگی ساکنان این مناطق بدون آسیب به بافت تاریخی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در همایش یاد شده بیش از 300 دانشجو و استاد رشته معماری تحقیقات و یافته های علمی خود را در خصوص بافتهای تاریخی کشور به بحث می گذارند.

در این همایش سه روزه، 22 مقاله علمی پژوهشی با موضوع بافتهای فرسوده ارائه می شود.

استان یزد دارای 740 هکتار بافت تاریخی است.