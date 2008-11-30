  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۸:۵۸

فوتبال ساحلی بوشهر فینالیست لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شد

فوتبال ساحلی بوشهر فینالیست لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر در مرحله نیمه نهایی این مسابقات با غلبه بر عمران سازان اصفهان در مجموع بازی رفت و برگشت به فینال لیگ برتر ساحلی کشور راه یافت‏.‏

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر تیم دریانوردان بوشهر توانست در کنار ساحل خلیج فارس با نتیجه 9 بر 4 تیم اصفهانی را شکست دهد و در مجموع بازی رفت و برگشت با نتیجه 10 بر 8 به فینال این دوره از مسابقات برسد.

در این بازی حساس و نفس گیر محمد احمدزاده و سلمان حاجی دانش هر کدام سه گل، مسلم مسیح گر، محمد گلستانی و مصطفی کیانی نیز هر کدام یک گل برای تیم دریانوردان به ثمر رساندند و محمد ابوبی دوگل، فرزین دهقان و آیت حیدرزاده نیزهر کدام یک گل برای تیم عمران سازان اصفهان وارد دروازه  تیم بوشهری کردند.

بازی رفت این دو تیم در اصفهان با نتیجه 4 بر 1 به سود تیم اصفهانی رقم خورده بود.

بازی فینال لیگ برترفوتبال ساحلی کشوربه صورت رفت و برگشت هفته آینده بین تیم های دریانوردان بوشهر و ایران توسعه کرج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 792081

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها