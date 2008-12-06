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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

مرمت کانال آبرسانی ساسانی در قصرشیرین ادامه می یابد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: مرمت کانال آبرسانی ساسانی در قصرشیرین که از سال 86 آغاز شده بود با تخصیص اعتبارات جدید ادامه می یابد.

ثریا بابا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: مرمت کانال آبرسانی ساسانی شهرستان قصر شیرین از سال86 با اعتباری بالغ بر 480 میلیون ریال با هدف ساماندهی و احیاء آن آغاز شد.

 

وی افزود: بازسازی این سیستم آبرسانی بی نظیر با توجه به طول و گستردگی آن در سال جاری با 900میلیون ریال ادامه خواهد یافت.

 

باباخانی تصریح کرد: این اثر ارزشمند با استفاده از سنگهای ماسه ای مارون و ملات گچ ساخته شده است و نحوه احداث آن در پستی و بلندی های منطقه به گونه ای است که می توان گفت در زمره شاهکارهای مهندسی آب در ایران و جهان به شمار آورد.

 

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود کار مرمت این اثر ارزشمند تا پایان سال جاری به  اتمام برسد و برای بازدید عموم آماده شود.

کد مطلب 795931

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