مرمت کانال آبرسانی ساسانی در قصرشیرین ادامه می یابد

ثریا بابا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: مرمت کانال آبرسانی ساسانی شهرستان قصر شیرین از سال86 با اعتباری بالغ بر 480 میلیون ریال با هدف ساماندهی و احیاء آن آغاز شد.

وی افزود: بازسازی این سیستم آبرسانی بی نظیر با توجه به طول و گستردگی آن در سال جاری با 900میلیون ریال ادامه خواهد یافت.

باباخانی تصریح کرد: این اثر ارزشمند با استفاده از سنگهای ماسه ای مارون و ملات گچ ساخته شده است و نحوه احداث آن در پستی و بلندی های منطقه به گونه ای است که می توان گفت در زمره شاهکارهای مهندسی آب در ایران و جهان به شمار آورد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود کار مرمت این اثر ارزشمند تا پایان سال جاری به اتمام برسد و برای بازدید عموم آماده شود.