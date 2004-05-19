به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، علي شمخاني وزير دفاع پس از جلسه هيات وزيران با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص حوادث پيش آمده در فرودگاه بين المللي امام خميني گفت : سه كميته كميسيون سياسي - دفاعي دولت ، كميسيوني از سوي رييس مجلس و كميسيوني از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي درحال بررسي و پيگيري قضاياي مربوط به فرودگاه هستند .



وي در خصوص عدم امنيت در فرودگاه بين المللي امام گفت: همه اين مساله را كه فرودگاه مشكل امنيتي داشته است تاييد مي كنند و حل و فصل مسايل امنيتي هرجاي تازه تاسيسي منوط به گذر زمان است .



وزير دفاع در ادامه در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران مبني بر امنيت فرودگاه امام خميني و قضاياي پيرامون آن و اينكه هواپيماهاي جنگنده براي هواپيماهاي مسافري در روز افتتاح فرودگاه مشكل ايجاد كردند ، گفت : بحث فرودگاه يك بحث پيچيده است و موضوع آن از 19 ارديبهشت شروع نشده است بلكه تاريخچه اي دارد كه همه جوانب امر را بايد از آن تاريخچه گام به گام بررسي كرد تا به 19 ارديبهشت رسيد و اين مساله را نمي توان در يك مصاحبه ايستاده و آن هم با لباس شخصي توضيح داد .



وي در خصوص اينكه آيا پرواز هواپيماي جنگي براي تهديد هواپيماي مسافربري كاري صحيح است يا خير ، گفت: اگر من بودم اين كار را انجام نمي دادم و از قبل همه پيش بيني هاي لازم را براي حل اين مشكل و جلوگيري از وقوع چنين حادثه اي را حتما طراحي مي كردم.



شمخاني در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا انتقاد شما متوجه وزير راه است گفت: من به كسي انتقادي ندارم .

وي همچنين تاكيد كرد كه من مرجع پاسخگويي در خصوص اين حادثه نيستم.



خبرنگاري در خصوص امنيت هوايي استان خوزستان پرسيد ، شمخاني پاسخ داد گفت: در استان خوزستان هيچ مشكل امينتي در خصوص امنيت برون مرزي و يا تهديد خارجي وجود ندارد .

شمخاني همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر پروازهاي مشكوك در اطراف نطنز گفت: نطنز براي بازرسان آژانس مفتوح و باز است و حتي از سوي آنان اين مركز در حال مانيتور شدن است و فكر نمي كنم مشكل خاصي در آنجا وجود داشته باشد .



وزير دفاع در خصوص تحركات اسراييل و تهديدات تكرار رژيم صهيونيستي گفت: من همواره گفته ام كه اسراييل پادگاني شيشه اي است و نمي تواند اقدامات جدي انجام دهد .



وي در خصوص هتك حرمت عتبات عاليات گفت: حضور اشغالگران در كربلا و نجف اهانت به حريم مسلمين است .