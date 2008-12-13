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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

استان یزد در برخی رشته ها با مازاد پزشک مواجه است

استان یزد در برخی رشته ها با مازاد پزشک مواجه است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: استان یزد در برخی رشته ها نظیر پزشک عمومی، مامایی، پزشک خانواده و پزشکان مشاور بهداشت خانوار با مازاد نیرو مواجه است.

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بیشتر پزشکان این رشته بومی و خانم هستند از اینرو تمایل بیشتری به خدمت در محل سکونت خود دارند و این امر آمار شاغلین این رشته را به شدت افزایش داده است.

وی افزود: این در حالیست که در استانهای همجوار نظیر بوشهر، نیاز به رشته های یاد شده وجود دارد اما پزشکان خانم برای مراجعه به آنجا با محدودیت مواجه هستند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: در سایر رشته ها نیز عمده فارغ التحصیلان خانم و بومی هستند و این امر نیاز استان را به خوبی برطرف کرده است.

وی یادآور شد: وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های پرستاری، مامایی و ... در استان خوب است اما در مرکز استان با افزایش تقاضا مواجه هستیم و این امر اشتغال در برخی رشته ها را دچار مشکل کرده است.

میرمحمدی ادامه داد: نیاز به فارغ التحصیلان رشته های مختلف پزشکی و پرستاری در شهرستانهای خاتم، ابرکوه، مهریز و ... وجود دارد اما فارغ التحصیلان بیشتر به حضور در یزد رغبت نشان می دهند.

وی عنوان کرد: در مجموع وضعیت فارغ التحصیلان رشته های مختلف پزشکی در استان یزد در مقایسه با سایر استانها مطلوب است و در آینده با نیاز سنجی های به عمل آمده با مشکل مازاد نیرو مواجه نخواهیم بود.

کد مطلب 799670

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