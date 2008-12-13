طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی فردا بررسی می شود

حمیدرضا حاجی بابایی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران 48 هزار جانباز شیمیایی دارد و دهها هزار نفر نیز به عنوان بازماندگان جنگهای شیمیایی و میکروبی شاهدان زنده بزرگترین جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی خواهد شد و از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف خواهد بود این جنایات را در دادگاهها پیگیری کند.

نماینده مردم همدان در مجلس هشتم افزود: درصورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف خواهد بود حقوق مصدومان شیمیایی و میکروبی 8سال جنگ تحمیلی علیه ایران را پیگیری کند و در دادگاههای داخل و خارج نسبت به طرح دعوا علیه کشورهایی که این تجهیزات را در اختیار عراق گذاشته اند و یا در حملات میکروبی و شیمیایی علیه ایران همکاری داشته اند اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین وزیر نیرو قرار است ساعت 11 روز یکشنبه برای ارائه گزارشی از برنامه های این وزارتخانه در جهت مهار آبهای جاری و نیز کمبود آب و موانع وزارت نیرو در جهت تامین آب مورد نیاز کشور و یا بودجه این وزارتخانه در سال 88 در صحن علنی حاضر شود.

حاجی بابایی تاکید کرد که قرار است جلسه فردا علنی باشد مگر اینکه وزیر نیرو بخواهد مطالبی را مطرح کند و درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی داشته باشد.