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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۹:۳۸

هفته هفدهم لیگ برتر/

چلسی فرصت صدرنشینی را از دست داد

چلسی فرصت صدرنشینی را از دست داد

تیم فوتبال چلسی در روزی که می توانست با برتری مقابل وستهام صدر جدول رقابت های لیگ برتر را از لیورپول بازپس گیرد مقابل همشهری لندنی خود متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی دیشب در چارچوب هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل میهمان خود وستهام متوقف شد. کرگ بلامی در دقیقه 33 این دیدار وستهام را پیش انداخت و آنلکا در دقیقه 51 بازی را به تساوی کشید.

تیم فوتبال نیوکاسل در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود پورتسموث پیروز شد. مایکل اوون (51)، اوبافمی مارتینز (77) و گوتریه (89) گل های نیوکاسل را در این دیدار به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:
1- لیورپول 38 امتیاز
2- چلسی 37 امتیاز
3- منچستریونایتد 32 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- آستون ویلا 31 امتیاز
5- آرسنال 30 امتیاز
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18- ساندرلند 18 امتیاز
19- بلکبرن 13 امتیاز
20- وست برومویچ 12 امتیاز

کد مطلب 800782

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