ایجاد قطبهای علمی در دانشگاه آزاد / اختصاص 700 میلیارد ریال بوجه به پژوهش در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنمای رودپشتی امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسلامی شعار هفته پژوهش خود را "شکوفائی علمی حاصل ربع قرن تلاش، تحقیق و نوآوری" قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به آن که توجه به زیرساخت های پژوهشی به عنوان سیاست و راهبرد مدنظر دانشگاه آزاد است پنج درصد شهریه واحدهای دانشگاه آزاد به عنوان بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در حال حاضر 32 مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده و مرکز رشد در واحدهای دانشگاهی در حال فعالیت هستند. همچنین 61 درخواست تاسیس مرکز تحقیقاتی نیز در دست بررسی و احداث است.

رهنما تاکید کرد: به جهت حمایت از ایده های کارآفرینانه و تجاری سازی آنها هم اکنون 9 مرکز رشد واحدهای فناوری در واحدهای دانشگاهی واجد شرایط تاسیس و 6 مرکز نیز در شرف راه اندازی است. بر همین اساس در یک برنامه پنج ساله تعداد این مراکز به 40 واحد توسعه خواهد یافت.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی با گستردگی و ساختار بزرگ اجرایی که با آن درگیر است، برای تصمیم گیری های مدیریتی، کنترل و مانیتورینگ و اطلاع رسانی دستاورهای علمی خود و واحدهای تابعه پورتال نظام ثبتی اطلاع یابی و اطلاع رسانی را با ایجاد بسترهای مناسب سخت افزاری و شبکه ای راه اندازی کرده و در حال استفرار اطلاعاتی در این پایگاه است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: تا کنون 160 مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده اند که از این تعداد مجله مهندسی محیط زیست دارای رتبه بین المللی ISI و 60 مجله دارای رتبه علمی پژوهشی، هشت مجله دارای رتبه علمی ترویجی و 88 مجله علمی عمومی داخلی هستند.

رهنما گفت: فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ضمن کسب رتبه ISI توانسته است در سال 2007 بین 13 کشور خاورمیانه با 25 ارجاع، بیشترین ارجاعات را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اولویت استفاده در واحدهای دارای رشته کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی شده است. تا به امروز 90 واحد دانشگاهی مشتمل بر واحدهای جامع و بسیار بزرگ به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی متصل شده اند و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 2009 میلادی این تعداد به 100 واحد افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول اضافه کرد: برای اتصال هر واحد دانشگاهی به کتابخانه دیجیتالی 30 تا 40 میلیون تومان هزینه دارد و این امکان برای اتصال تمامی واحدهای دانشگاه آزاد وجود ندارد. این کتابخانه دیجیتالی به 10 بانک اطلاعاتی هسته دنیا، 900 بانک اطلاعای تخصصی، 15 هزار مجله الکترونیکی، هزار کتاب و دو میلیون و 200 هزار پایان نامه دسترسی دارد.

رهنما تاکید کرد: با توجه به اهمیت فزاینده پژوهش در دانشگاه آزاد بودجه پژوهش دانشگاه آزاد از سال 75 با یک درصد شهریه دریافتی به صورت مستقل اختصاص پیدا کرد و با روندی افزایشی به سه درصد در سال 80 و پنج درصد از سال 81 به بعد افزایش یافت.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: بودجه اختصاص یافته برای پژوهش با یک روند صعودی رشد متوسطی معادل 34 درصد در هر سال داشته و به 630 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافته و در سال جاری نیز این رقم به 700 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در سال 81 تنها 50 درصد بودجه اختصاص داده شده توسط واحدهای دانشگاه آزاد جذب می شد اما امروز به طور میانگین 70 درصد بودجه پژوهش توسط واحدهای مختلف دانشگاه آزاد جذب می شود. برخی از واحدهای جامع نیز 100 درصد بودجه را جذب می کنند و حتی با کمبود بودجه نیز مواجه می شوند.

رهنما گفت: برای واحدهایی که به طور دقیق بودجه خود را جذب کنند از صندوق پژوهشی سازمان مرکزی بودجه اختصاص داده خواهد شد به همین خاطر محدودیت خاصی در بودجه های پژوهشی دانشگاه علیرغم اختصاص پنج درصدی شهریه وجود ندارد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد افزود: در سال 1381 تعداد مقالات ISI تولید شده در دانشگاه آزاد تنها 88 مقاله در سال 86 دو هزار و 230 مقاله و در سال جاری به سه هزار و 50 مقاله افزایش یافته است. همچنین مقالات علمی پژوهشی دانشگاه در سال 81 تنها 206 مقاله و در سال 86 سه هزار و 900 مقاله و در سال جاری پنج هزار مقاله بوده است.

وی اظهار داشت: در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 86 تنها 431 اختراع به ثبت رسیده بود که امروز این تعداد به بیش از 500 اختراع افزایش یافته است. همچنین این دانشگاه تاکنون موفق به انجام چهار هزار و 173 طرح تحقیقاتی و پنج هزار و 305 طرح شده است.

رهنما خاطر نشان کرد: در راستای تحقق به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر برپایی کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی در دانشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی با برگزاری پنج کرسی از 40 طرح نامه ارائه شده به دبیرخانه های کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای پیشرو در این امر محسوب می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از طراحی نقشه استرتژی آینده دانشگاه خبر داد و تاکید کرد: برنامه کوتاه مدت دانشگاه بر اساس برنامه چهارم توسعه و تا سال 90 و برنامه بلند مدت همزمان با سند چشم انداز کشور صورت طراحی شده است.

وی اضافه کرد: تعداد مقالات ISI دانشگاه آزاد باید در سال 90 به پنج هزار مقاله و در سند چشم انداز به 17 هزار مقاله برسد. همچنین تعداد مقالات علمی پژوهشی باید در سال 90 به 20 هزار مقاله و در سند چشم انداز به 80 هزار مقاله برسد.

رهنما افزود: در حال حاضر دانشگاه آزاد دارای 50 مرکز تحقیقاتی است که این تعداد تا سال 90 به 100 مرکز و تا سند چشم انداز باید به 150 مرکز افزایش یابد. همچنین تعداد قطب های علمی دانشگاه تا سال 90 به چهار قطب و تا زمان سند چشم انداز باید به هفت قطب علمی ارتقاء پیدا کند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: تعداد اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی باید تا سال 90 به 750 اختراع و در سند چشم انداز به پنج هزار و 400 اختراع برسد.