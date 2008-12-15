مس کرمان با حضور مظلومی در تیم امید مخالفت ندارد

مجید مکی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: مدیر عامل باشگاه مس در خصوص پا فشاری فدراسیون فوتبال با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور با سرمربیگری مظلومی در تیم ملی امید موافق است.

وی گفت: تیم ملی امید نیز تا پایان مسابقات لیگ برتر برنامه خاصی ندارد و دو شغله بودن مظلومی در این ایام برای تیم ملی و مس کرمان مشکل ساز نخواهد شد.

مکی زاده افزود: شرط مس کرمان در این خصوص ادامه مربیگری مظلومی در تیم صنعت مس کرمان است و نباید به روند فعالیت باشگاه ضربه وارد شود.

وی با اشاره به جذب چند بازیکن در ترکیب مس کرمان گفت: سه لوح فشرده از بازیکنان لیگ های خارج از ایران برای مس کرمان ارسال شده است که پس از بررسی یکی از این بازیکنان درخط حمله جذب می شود که به احتمال فراوان این بازیکن برزیلی است.

وی در خصوص خبر مذاکره مس با برانکو ایوانکویچ در خصوص سرمربیگیری در مس گفت: این مورد از شایعاتی است که برخی از رسانه ها آن را درست کرده و به آن دامن می زنند.

