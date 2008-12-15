اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه 27 آذر ساعت 9 دو ساعت روی آنتن می‌رود. مطرح کردن پیام‌های تاریخی عید غدیر، مدیحه‌سرایی، اجرای نمایش، لطیفه و ترانه با اجرای هنرمندان "جمعه ایرانی" از بخش‌های این برنامه است.

ـ برنامه "به افق آفتاب" 27 آذر ساعت 11:30 از رادیو ایران پخش می‌شود. ارتباط زنده با حجت‌الاسلام ناصر نقویان در مکه در خصوص حال و هوای حجاج، بیان فلسفه غدیر توسط حجت‌الاسلام محمود ریاضت و ... از بخش‌های این برنامه است.

ـ برنامه "گلبانگ" کاری از گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران این شبکه رادیویی به سردبیری معصومه جدلی تراانه و شعرهایی را در ارتباط با عید غدیر ساعت 15 به مدت یک ساعت پخش می‌کند.

ـ گروه جوان و جامعه رادیو جوان در فرخنده سالروز عید سعید غدیر خم با ویژه برنامه "ندای آغاز" به موضوع عهد و پیمان می‌پردازد. این برنامه ساعت شش و نیم صبح روی آنتن رادیو جوان می‌رود.

ـ "امضای چشم تو" دیگر برنامه شبکه رادیویی جوان در عید ولایت است که به برگزیده شدن حضرت علی (ع) می‌پردازد. این برنامه ساعت هفت و نیم صبح روی آنتن می‌رود.

ـ ویژه برنامه گروه اندیشه به مناسبت عید غدیر ساعت 9 صبح روی آنتن رادیو جوان می‌رود. دیگر برنامه‌های روتین این شبکه با محوریت همین روز پخش می‌شود.

ـ شبکه رادیویی تهران از آغاز ثبت نام اینترنتی علاقمندان برنامه‌های رادیویی در باشگاه مکث 95 خبر داد. شنوندگان می‌توانند در طول شبانه روز به www.radiotehran.ir مراجعه کنند.

ـ برنامه "یک بررسی" سه‌شنبه 26 آذر در رادیو گفتگو مسئله غدیر را با حضور کارشناسان امور دینی مورد بحث قرار می‌دهد. این برنامه ساعت 21 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "گفتگوی ورزشی" به سردبیری مازیار ناظمی 27 آذر ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این برنامه به مسائل روز ورزش می‌پردازد.

ـ برنامه "هشت بهشت" هم 26 آذر از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه شامل دو بخش زبان‌شناسی و شش بخش اطلاع‌رسانی است.

ـ برنامه نمایشی "از همت بلند" به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیر طوسی از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه 27 آذر روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "آوانسن" 27 آذر روی آنتن صدای آشنا می‌رود. این برنامه میزبان بهروز غریب‌پور است و به مرور آثار او می‌پردازد.