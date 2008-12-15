خبر برخی رسانه ها درباره شرایط جدید معافیت، صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مشمولان ستادکل نیروهای مسلح افزود: بخشی از مقررات اعلام شده به هیچ وجه صحت ندارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

1- در اجرای مقررات قانونی خدمت وظیفه عمومی تنها فرزند ذکور بالای 18 سال مادر فاقد شوهر یا پدر دارای نقص عضو یا بیماری ناتوان کننده که از نظر جسمی قادر به اداره امور خود نبوده و از نظر پزشکی نیاز به مراقبت دارد، از انجام خدمت سربازی معاف می باشد. لذا معافیت یک فرزند مادر فاقد شوهر یا پدر زیر 59 سال نیازمند مراقب صحت ندارد.

2- دستگاههای دولتی برای سهمیه تعیین شده می توانند سهمیه خود را از بین سربازان متاهل معاف از رزم ایثارگر، تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که جزء اقوام درجه 1 و 2 نسبی و سببی کارکنان آن دستگاه دولتی نباشند انتخاب نمایند.

3- سربازان متاهل حتی الامکان در استان محل سکونت همسرشان بکارگیری می‌شوند؛ لذا بکارگیری سربازان تک فرزند در محل سکونت صحت ندارد.

4- سپاه برابر سهمیه تعیین شده می تواند تعدادی از بسیجیان را جذب نماید؛ لذا جذب کلیه سربازان بسیجی توسط سپاه صحیح نمی باشد.

سردار کمالی در پایان باردیگر تاکید نمود: مردم اخبار و مطالب مربوط به خدمت مقدس سربازی را صرفا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و یا سازمان وظیفه عمومی که متناسب با شرایط روز تهیه و اعلام می گردد،دریافت نمایند.