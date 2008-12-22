بودجه های مصوب پژوهشی به دست محققان نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد واسعی امروز در مراسم چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: بودجه تحقیقات و پژوهش وزارت بهداشت متاثر از کسری بودجه وزارت بهداشت است و این موضوع باید از سایر منابع حل شود.

وی با اشاره به ملاکهایی که در ارزیابیهای پژوهشی وزارت بهداشت مورد توجه است، گفت: شاخصهایی همچون حاکمیت و رهبری، توانمندسازی و تولید علم در تعیین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر مورد توجه قرار می گیرد.

واسعی افزود: در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی علاوه بر انتخاب محققانی که دستاوردهای 5 ساله آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است، اشخاص حقوقی هم با ملاک های ارزشیابی وزارت بهداشت انتخاب شده اند، مورد تقدیر قرار می گیرند. 100 داور از 20 دانشگاه برگزیدگان را از میان 370 نفر انتخاب کردند که در 10 گروه از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی گفت: در حال حاضر در حال تهیه شبکه داخلی به صورت آن لاین از وضعیت پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی هستیم که این شبکه تحت پوشش سامانه پژوهش ملی کار خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم با تکمیل این شبکه وضعیت تحقیق و پژوهش را در حوزه علوم پزشکی ترسیم کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص سرانه تولید مقاله نسبت به اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در 4 سال گذشته تولیدات مقالات علوم پزشکی ایران دارای رشد 30 درصدی بوده است که سرانه تولید مقاله علمی به هیئت علمی علوم پزشکی در کل مقالات 7/0 درصد است که این سرانه در مقالات ISI و PubMed حدود 34/0 درصد است.

وی اضافه کرد: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که بتوانند این سرانه را به عدد یک برسانند و هر عضو هیئت علمی بتواند این تعداد مقالات را تولید کند تسهیلات قانونی بیشتری دریافت می کنند.

واسعی در خصوص مجلات علوم پزشکی نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی گفت: تاکنون 20 مجله در نمایه نامه های بین المللی نمایه شده اند و 30 مجله نیز به زودی پس از کسب شاخصهای لازم نمایه می شوند.

وی گفت: رشد پژوهشی کشور ما تحت نظر دشمنان است و در موارد بسیاری تحقیقات و مقالات ایرانی ها را زیر نظر داشته و از آن بهره برداری می کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: لازم است محققان ایرانی به تولید مقالات علمی پاک و صحیح اهتمام جدی داشته باشند و متوجه باشند که هر چقدر تولیدات علمی بیشتر می شود دقت آنها نیز باید افزایش یابد.