موضوع "فراغت در خانواده" به بحث گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز سه شنبه سوم دی ماه جاری از ساعت 16 تا 18 در سالن شماره یک فرهنگسرای خانواده برگزار می شود، حجت الاسلام شهاب مرادی به بررسی مسائلی چون تعریف فراغت، بررسی عوامل موثر آسیب در خانواده، فراغت و شادی در خانواده، افتراق فراغت و بیکاری و... می ‌پرازد.

نقد و بررسی فیلم، نمایشگاه تخصصی کتاب، عرضه محصولات فرهنگی و نمایشگاه و آتلیه عکس خانواده از برنامه های جنبی هفته فرهنگی خانواده است که به مناسبت روز ملی خانواده از 29 آذر آغاز شده و تا 5 دی ماه ادامه دارد.

علاقه‌ مندان جهت شرکت در این برنامه ‌ها می ‌توانند در تاریخ‌ یاد شده به فرهنگسرای خانواده مراجعه کنند.