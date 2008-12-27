تغییر رویکرد آفریقا از غرب به شرق عاقلانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح معالیم نایب رئیس مجلس ملی کینا بعدازظهر امروز با دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به راهبرد کنونی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نگاه ویژه به آفریقا و توسعه روابط و همکاریها با کشورهای این قاره به ویژه کینا گفت: یکی از فصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، گسترش مناسبات با کشورهای آفریقایی است و در این میان کنیا دارای موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیتهای بالقوه برای تقویت همکاریها و روابط در زمینه‌های مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی در ادامه با تاکید بر حمایت مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط دو کشور افزود: ارتباطات پارلمانی قطعا به گسترش همکاریها و روابط فی‌مابین کمک موثری خواهد کرد و گروههای دوستی پارلمانی دو کشور در این زمینه حائز نقش مهمی هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تغییر رویکرد آفریقا و از جمله کنیا برای الگوهای توسعه از غرب به سمت شرق و ارتباط با کشورهای حوزه موسوم به جنوب – جنوب را درست و عاقلانه خواند و اظهار داشت: نگاه غرب طی قرون گذشته به آفریقا همواره ابزاری و سلطه‌جویانه بوده و آنها با اتخاذ روشهای استعماری نو، به دنبال تملک سرمایه‌های معنوی و مادی این قاره بوده‌اند.

وی با اشاره به تاثیر سفر نایب رئیس مجلس ملی کینا به جمهوری اسلامی بر حمایت مجلس شورای اسلامی از تعاملات و همکاریهای اقتصادی، فنی، تجاری و فرهنگی بخشهای خصوصی و دولتی دو کشور در جهت منافع دو ملت ایران و کینا تاکید کرد و خواستار شناسایی زمینه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط دو کشور در این عرصه‌ها شد.

در ادامه این دیدار همچنین فرح معالیم نایب رئیس مجلس ملی کنیا با موفقیت‌آمیز خواندن سفر به جمهوری اسلامی ایران گفت: ملتهای دو کشور از دیرباز با یکدیگر روابط و تعاملات اقتصادی و فرهنگی داشته‌اند و سابقه این روابط به بیش از هزار سال می‌رسد.

وی گفت: از زمان سفر قبلی خود به جمهوری اسلامی ایران در 14 سال پیش تاکنون پیشرفتهای علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی و فرهنگی زیادی در ایران حاصل شده است.

معالیم افزود: کنیا‌ جمهوری اسلامی ایران را چراغ هدایت کشورهای اسلامی در کشورهای در حال توسعه در جهان امروز می‌داند و به گسترش روابط و همکاریهای خود در تمام زمینه‌های ممکن اهمیت فوق‌العاده قائل است.

نایب رئیس مجلس ملی کینا در ادامه با اشاره به مسئله هسته‌ای کشورمان نیز گفت: مجلس و دولت کینا از حق قانونی جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌مندی از دانش و فناوری انرژی هسته ‌ای در مقاصد صلح‌آمیز حمایت می‌کند.

فرح معالیم در ادامه افزود: وقت آن رسیده است که کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای آفریقایی با تغییر الگوهای گذشته خود برای توسعه به سمت الگوهای جدیدی همچون جمهوری اسلامی ایران برای کسب قدرت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت منافع ملت‌های خود گرایش پیدا کنند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص کنیا در منطقه آفریقا آمادگی کشورش را برای گسترش هر چه بیشتر همکاریهای مشترک اقتصادی و همچنین انتقال تجارب کشورمان در زمینه‌های تامین انرژی، سرمایه‌ گذاریهای صنعتی و فنی به کنیا اعلام کرد.

در این دیدار محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و علی اسلامی پناه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کینا نیز حضور داشتند.