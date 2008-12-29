به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه نقد و بررسی و آموزش داستان پایداری (فصل سوم) به کتاب "یکی مثل او" نوشته احمد عربلو (انتشارات شاهد) اختصاص یافت.

در این جلسه محمدجواد جزینی و لیلا جلینی کتاب عربلو را نقد می‌کنند.

این نشست از ساعت 15 تا 17:30 روز چهارشنبه هفته جاری 11 دی ماه در فرهنگسرای پایداری واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری برگزار می‌شود.

داستان کتاب "یکی مثل او" بازسازی گوشه‌هایی از زندگی آقا سیدموسی صنیع‌خانی پدر شهیدان حاج سیدمحمد و سیدحسن و نیز جانباز سرافراز سیدعلی صنیع‌خانی است.