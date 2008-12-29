  1. هنر
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

جزینی "یکی مثل او" را نقد می‌کند

جزینی "یکی مثل او" را نقد می‌کند

محمدجواد جزینی کتاب "یکی مثل او" نوشته احمد عربلو را نقد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه نقد و بررسی و آموزش داستان پایداری (فصل سوم) به کتاب "یکی مثل او" نوشته احمد عربلو (انتشارات شاهد) اختصاص یافت.

در این جلسه محمدجواد جزینی و لیلا جلینی کتاب عربلو را نقد می‌کنند.

این نشست از ساعت 15 تا 17:30 روز چهارشنبه هفته جاری 11 دی ماه در فرهنگسرای پایداری واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری برگزار می‌شود.

داستان کتاب "یکی مثل او" بازسازی گوشه‌هایی از زندگی آقا سیدموسی صنیع‌خانی پدر شهیدان حاج سیدمحمد و سیدحسن و نیز جانباز سرافراز سیدعلی صنیع‌خانی است.

کد مطلب 807940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها