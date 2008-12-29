تاکید رئیس جمهور بر پرداخت نقدی یارانه ها و مهار تورم

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهارداشت: مجمع نمایندگان روحانی مجلس طبق برنامه خود با مسئولان و مقامات کشور دیدارهایی ترتیب می دهد و دیدار شب گذشته این مجمع با رئیس جمهور در راستای این برنامه ها بود.

وی افزود: با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز در جلسه شب گذشته بحثهای مختلفی مطرح شد. در این جلسه رئیس جمهور و نمایندگان حاضر بر وظیفه مسلمانان در برابر مردم غزه و ظلمی که علیه آنان می شود تاکید کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: محمد تقی رهبر نماینده اصفهان و رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس، حسن ابراهیمی نماینده بیرجند و نایب رئیس مجمع و محمد حسن ابوترابی فرد نماینده قزوین وعضو مجمع به ایراد سخن پرداختند.

نماینده تبریز گفت: این نمایندگان در اظهارات خود بر همکاری مجلس و دولت تاکید کردند و یادآور شدند دولت نهم دولت ارزشها و احیا کننده گفتمان انقلاب اسلامی است و برای حل مشکلات مردم تلاش شبانه روزی دارد.

وی افزود: روحانیون مجلس در عین حال نیز نکاتی را یادآور شدند. از جمله اینکه دولت باید بر رابطه با علما و تحکیم آن توجه بیشتری داشته باشد، همچنین رابطه دولت با مجلس تقویت شود، زیرا نحوه تعامل دولت و مجلس کاستیهایی دارد که باید برطرف شود.

میرتاج الدینی اظهارداشت: نمایندگان تاکید داشتند که دولت باید عزم خود را در حل مشکلات اقتصادی مردم و مقابله با گرانی و تورم جدی تر کند.

عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور نیز در این جلسه گزارش مبسوطی از فعالیت و رویکرد دولت نسبت به مسائل مختلف ارائه کرد.

وی افزود: رئیس جمهور درخصوص طرح تحول اقتصادی نیز توضیحاتی داد و تاکید کرد این طرح در راستای پیاده کردن عدالت اقتصادی است زیرا دهکهای بالای جامعه از بیشترین منابع و یارانه کشور برخوردارند در حالی که دهکهای پایین با پرداخت بیشترین مالیات کمترین بهره برداری را دارند.

میرتاج الدینی گفت: رئیس جمهور یادآور شد که دولت قصد دارد این رویکرد را اصلاح کند و با پرداخت نقدی یارانه قدرت خرید دهکهای پایین را حفظ و تبعات اجرای این طرح را برای این دهکها جبران کند.

وی گفت: نظر رئیس جمهور در خصوص نوع ارتباط مجلس و دولت با تاکید وی بر تعامل مثبت این دو قوه همراه بود. دغدغه رئیس جمهور تعداد زیاد سئوال و استیضاح وزیران بود و وی ابراز عقیده کرد که تعداد بالای سئوال و استیضاح بازده دولت را کاهش می دهد زیرا اعضای کابینه وقت زیادی صرف پاسخ به سئوالات و حضور در جلسات می کنند و این در مجموع وقت دولت را می گیرد.

به گفته میرتاج الدینی جلسه شب گذشته رئیس جمهور و مجمع نمایندگان روحانی مجلس از ساعت 20 آغاز و تا ساعت 23 به طول انجامید.