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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

تسهیلات دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای دانشجویان نوآور علوم پزشکی

تسهیلات دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای دانشجویان نوآور علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تسهیلاتی برای اساتید، متخصصان و دانشجویان برگزیده و نوآور دانشگاههای علوم پزشکی کشور در قالب طرح تحقیقاتی به جای دوره خدمت سربازی ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی ارتش اعلام کرد: در راستای ماموریت محوله به منظور بهره مندی دانشجویان و متخصصان نوآور و مبتکر که دارای طرح پژوهشی جدید در زمینه تقویت بنیه دفاعی و بهداشتی کشور هستند، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به پاس تقدیر از زحمات این افراد، تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دهد.

این دانشگاه تاکید کرده است: تسهیلات مختلفی از جمله انجام طرح تحقیقاتی به جای دوره خدمت سربازی، کسر خدمت و یا خدمت در حیطه تحقیق و فناوری را به دانشجویان مشمول نوآور و نخبگان کشور اعطا می کند.

دانشجویان و متخصصان علاقمند می توانند جهت هماهنگی و مصاحبه حضوری در مورد طرحها با دفتر هماهنگی و پیگیریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرند.

کد مطلب 808383

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