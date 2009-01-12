نبرد شدید رزمندگان مقاومت با متجاوزان/ اسرائیل یک نظامی خود را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، گروههای مختلف مقاومت فلسطین امروز با وجود حملات همه جانبه زمینی، دریایی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، دست کم 20 موشک به اهداف اسرائیلی شلیک کردند .



بنا به تاکید این شبکه خبری، هر چند قدرت تخریبی موشکهای دست ساز مقاومت هرگز قابل مقایسه با تجهیزات و سلاحهای فوق پیشرفته اهدایی آمریکا به رژیم صهیونیستی نیست، اما همین موشکها موجی از رعب و وحشت در میان صهیونیستهای غاصب به وجود آورده است.



گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه ای از اسارت یک نظامی صهیونیست در محله التفاح غزه خبر داد، اما اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی مکان اسارت این نظامی خود را بمباران کرد و سبب هلاکت این نظامی شد.

گردانهای الاقصی شاخه ایمن جوده نیز مسئولیت شلیک موشک به شهرک صهیونیست نشین صوفا را برعهده گرفت.

گردانهای قسام در بیانیه دیگری از حمله به شهرک سدیروت با چهار موشک قسام خبر داد.



گروههای مقاومت فلسطین از حمله خمپاره ای به تجهیزات نظامی اسرائیل در مرکز نوار غزه خبر داد.



خبرنگاران الجزیره از غزه گزارش دادند درگیری شدید میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در محورهای التفاح و شرق جبالیا همچنان ادامه دارد.



گردانهای قسام در بیانیه دیگری از حملات موشکی به مواضع توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.



گروههای مقاومت فلسطین همچنین چند بمب را در مسیر عبور یک واحد نظامی صهیونیست منفجر کردند.



گردانهای قسام همچنین اعلام کرد شهر صهیونیست نشین اوفکیم را با موشکهای گراد و شهرک العین الثالثه را با دو گلوله خمپاره هدف قرار داده است.



گردانهای ابوعلی مصطفی نیز خبر داد شهرک صهیونیست نشین عسقلان را با موشک پیشرفته "صمود"(ایستادگی)هدف قرار داد



حملات موشکی تلافی جویانه مقاومت فلسطین به اهداف رژیم صهیونیستی با وجود حملات وحشیانه این رژیم به نوار غزه در حالی همچنان ادامه دارد که ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم مدعی شد در صورتی که فلسطینی ها به شلیک موشک ادامه دهند، با دستان آهنین اسرائیل روبرو خواهند شد.