این پیروزی را مدیون غیرت بازیکنان هستم/ با واقعیت ها زندگی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: این پیروزی را به بازیکنان تیمم و هواداران پرشماری که امروز برای تشویق ما به ورزشگاه آزادی آمده بودند تقدیم می کنم.

وی این پیروزی را مدیون غیرت و جنگندگی بازیکنان پرسپولیس دانست و گفت: همیشه رسم بر این است که استاد به شاگرد می آموزد اما امروز اتفاقی دیگر رقم خورد و من از شاگردانم چیزهای زیادی آموختم.

وی ادامه داد: بازیکنان من 45 دقیقه مقابل تیم خوبی چون فولاد خوزستان زحمت کشیدند و بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. به همین خاطر من به آنها افتخار می کنم و امیدوارم همین روند رو به رشد را در بازیهای آینده نیز ادامه دهند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به اظهارات مجید جلالی که بازی سرخپوشان تهرانی را به تیم بحرین تشبیه کرده بود گفت: شاید اگر من هم بازی را واگذار می کردم به حاشیه می رفتم و مدعی می شدم حریفمان مانند بحرین یا اسکاتلند بازی کرده اند. برای من مهم سه امتیاز مسابقه بود که آن را به دست آوردیم. ما در شرایطی که با 10 نفر بازی می کردیم نمی توانستیم شیوه دیگری به غیر از بازی دفاعی در نیمه دوم انتخاب کنیم. پیش از 10 نفره شدن ما بسیار برتر از تیم فولاد بودیم و به این تیم هیچ فرصتی ندادیم.

پیروانی یادآور شد: از همان روز اولی که به پرسپولیس آمده ام گفتم که برای قهرمان کردن این تیم مسئولیت سرمربیگری را قبول کردم امروز هم بر این هدف پایبندم. ما هدفمان موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا و دستیابی به عنوان شایسته در لیگ برتر است که برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی گسترده ای داریم .

خبر حضور لوکابوناچیچ در تیم فوتبال پرسپولیس واکنش شدید افشین پیروانی را به دنبال داشت او در این خصوص گفت: همیشه یاد گرفته ام که با واقعیت ها زندگی کنم. برای من واقعیت مهم است و دنبال شایعه نمی روم. آنچه مسلم است من امروز سرمربی پرسپولیس هستم و این تیم را هدایت می کنم.

وی ادامه داد: به عنوان سرمربی پرسپولیس به شاگردانم علاقه دارم و آنها نیز به من علاقه مند هستند. برخی ها چه بخواهند چه نخواهند من فعلا سرمربی پرسپولیس هستم و این تیم را هدایت می کنم.

ممنوع المصاحبه شدن بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس سوژه پرسش دیگر خبرنگاران بود که پیروانی در پاسخ به آن گفت: من باید از دوستان مطبوعاتی عذرخواهی کنم. به خاطر حواشی و شایعاتی که پس از بازی با ذوب آهن پیرامون تیم به وجود آمد بازیکنان را ممنوع المصاحبه کردیم که همین مسئله مشکلاتی را برای شما ( خبرنگاران) به دنبال داشت. خوشبختانه این راهکار ما در بازی امروز مثمر ثمر واقع شد و امیدوارم در آینده شاهد بروز شایعاتی اینچنینی پیرامون تیم نباشیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه کماکان به فعالیت خود در این تیم ادامه خواهد داد ابراز امیدواری کرد سرخپوشان به اهداف خود در فصل جاری برسند.

جبهه گیری برخی از پیشکسوتان پرسپولیس علیه کادرفنی این تیم سوژه پرسش دیگر خبرنگاران بود که پیروانی در پاسخ به آن گفت: از برادر بزرگترم غلام پیروانی آموخته ام که به بزرگتر و پیشکسوت خود احترام بگذارم و همیشه احترام قدیمی های تیم را داشته ام اما در روزهایی که تنها بودم و نیاز به حمایت و هدایت پیشکسوتان داشتم متاسفانه آنها مرا تنها گذاشتند با این حال دستشان درد نکند.

وی ادامه داد: در این بین باید از آقای پروین به عنوان پیشکسوت بزرگ باشگاه پرسپولیس تشکر کنم که در روزهای بحرانی به کمک من آمد و از کادر فنی پرسپولیس حمایت کرد.

پیروانی در خصوص دلایل تعویض کریم باقری و علی کریمی گفت: با توجه به 10 نفره شدن تیم نیاز بود که در نیمه دوم بازیکنان دوندگی و تلاش بیشتری داشته باشند. کریمی و باقری نیز به اندازه خود دویدند و در جایی که نیاز بود بازیکنی تازه نفس جایگزین آنها شود این بازیکنان را تعویض کردم.

وی با اشاره به جایگاه خود در کادر فنی تیم پرسپولیس گفت: آقایان کماسی ، سعداوی و عابد زاده همکار و دستیار من هستند و با همراهی آنها تیم را هدایت می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به بزرگی این تیم تاکید کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است که سرمربی اش نیاز به مشاوران بزرگی دارد. من هم در داخل و خارج کشور مشاورانی دارم که یکی از آنها ایویچ است علاوه بر این از آقایان پروین، مهاجرانی و برادرم غلام پیروانی نیز راهنمایی و مشاوره می گیرم.

پیروانی خاطرنشان کرد: پیروزی امروز را به هواداران و بازیکنانی که برای دستیابی به این موفقیت زحمت کشیدند تقدیم می کنم.

وی درخصوص انتخاب برادرش به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت: برادرم فردی دوست داشتنی است که همه ایران به او علاقه دارند امیدوارم در سمت جدید نیز موفق باشد.

پیروانی ضمن ابراز خرسندی از گلزنی مازیار زارع در دیدار مقابل فولاد خوزستان گفت: مازیار پنالتی زن اول ماست که اگر نبود به او اجازه پنالتی زدن نمی دادیم با این حال در تیم ما پنالتی زن زیاد است و می توانیم از وجود آنها در بازیهای آینده استفاده کنیم.