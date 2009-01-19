کتابی از توبیاس وولف در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای است از 8 داستان با عنوان‌های "بگو، آره"، "گمشده"، "گداها همیشه با ما هستند"، "فروپاشی صحرا، 1968"، داستان ما شروع می‌شود"، جاذبه های پیش رو" و "هیولا".

این کتاب را منیر شاخساری به فارسی برگردانده و بهرنگ رجبی ویراستاری کرده و توسط انتشارات چشمه در شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است.

نویسنده آمریکایی این داستانها عموماً به خاطر مجموعه‌های داستان کوتاهش شهرت زیادی دارد و همراه با ریموند کارور، ریچارد فورد، آن بیتی و دیگر نویسندگان مینی‌مالیست از پیشتازان داستان کوتاه امروز آمریکاست.

مشهورترین اثر وی "زندگی این پسر" نام دارد که داستان دوران کودکی‌ خودش در نورث وست است. اثر دیگرش "در ارتش فرعون" نام دارد که بر خاطرات و تجربیات نویسنده در جنگ ویتنام استوار است. شایعۀ زشت، دزد سربازخانه، بازگشت به دنیا، بهترین داستانهای کوتاه آمریکایی، شب مشکوک و مدرسه­ قدیمی از جمله دیگر آثار وی هستند.