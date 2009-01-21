فعالیت 674 شورای آموزش و پرورش در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، قدرت الله رشیدی پور عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان خوزستان با بیان این مطلب افزود: امسال بیش از 500 میلیارد تومان کمک‌های مردمی در بخش امور مالی مدارس کل کشور جذب شده که نسبت به سال گذشته 16 درصد رشد نشان می‌دهد.

رشیدی‌پور با اشاره به اینکه باید به موضع آموزش ‌و پرورش به صورت ملی نگاه کرد، گفت: شورای آموزش ‌و پرورش در واقع یک شورای راهبردی و یک اتاق فکر است که هدف آن شناسایی ظرفیت‌های موجود در استان اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای حل مشکلات آموزش‌ و پرورش است.



وی افزود: شوراهای آموزش و پرورش به منظور تمرکززدایی در تصمیمات، در قالب قانون مصوب مجلس قرار گرفت و از سال 72 شروع به کار کرد.



رشیدی‌پور ادامه داد: از دیگر اهداف این قانون می‌توان به محقق کردن مشارکت‌های مردم با سازمان آموزش ‌و پرورش، نظارت مردم بر امور آموزش ‌و پرورش، تسهیل در فعالیت‌های اجرایی آموزش‌ و پرورش و جذب منابع مالی برای ساخت و ساز مدرسه اشاره کرد.



وی عنوان کرد: تعداد 674 شورای آموزش و پرورش در مناطق مختلف با داشتن 9 هزار و 70 نفر عضو از مردم و مسئولان محلی در حال فعالیت هستند.



همچنین استاندار خوزستان در این شورا به مصوبات سفر دولت در بخش آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: چهار مصوبه هیئت دولت در سفر دوم به استان خوزستان شامل جذب مربیان و افزایش مدت سکونت مربیان علاقه‌مند در استان، واگذاری بخشی از اردوگاه‌های آموزش ‌و پرورش، احداث 14 مدرسه شبانه‌روزی در استان و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای برطرف کردن مشکلات آموزش و پرورش است.

سید جعفر حجازی افزود: جایگاه شوراها در آموزش و پرورش باید گسترش یابد و لازم است این سازمان در بخش‌های مختلف به جذب نیرو و رفع مشکلات بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در کادر آموزشی، بحث مشارکت‌های مردمی در امور شوراها در استان ما ضرورت بیشتری دارد و باید از همه ظرفیت‌های صنعتی و غیرصنعتی استفاده کرد تا بتوان جایگاه استان را در کنکور سراسری ارتقا داد.