55 هزار نماز جماعت در مدارس کشور اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چناران محسن عاقل زاده ظهر امروز در آموزش پرورش چناران افزود: 15 هزار روحانی و 40 هزار نفر از فرهنگیان خواهر و برادر امر اقامه نماز را در 85 هزار آموزشگاه کشور بر عهده دارند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش کشور با انتقاد از مطبوعات گفت: مطبوعات به اخبار نماز و کارهای فرهنگی مدارس اهمیت قائل نمی شود و لازم است ستون ویژه ای برای موضع تربیت دینی در مطبوعات گنجانده شود.

همچنین رئیس ستاد اقامه نمازآموزش و پرورش خراسان رضوی نیز گفت: دوهزار نفر روحانی خواهر و برادر اقامه نماز جماعت ظهر و عصر استان را بر عهده دارند.

علی دیانی ادامه داد: جهت ارتقاء سطح علمی ائمه جماعت مدارس دوره های طرح آشنایی با مهدویت، شیوه های نوین تبلیغ، آموزش غیر ضروری و مسابقه کتابخوانی غیر حضوری برگزار شده و می شود.

وی افزود: 371 نفر از ائمه جماعت در طرح شجره طیبه شرکت کرده و 12 عنوان کتاب از مجموعه کتابهای حجت الاسلام قرائتی و لوح فشرده شیوه تبلیغ به روحانیون اهدا شد.

دیانی تاکید کرد: در کلیه مدارس جدید تاسیس شده یا بازسازی شده باید نمازخانه مستقل با تجهیزات ساخته شود.

همچنین حسین صالحی معاون پرورشی آموزش و پرورش چناران گفت: از 180 آموزشگاه شهرستان 52 آموزشگاه نمازخانه مستقل دارند.

وی از کمبود نیروی پرورشی در این اداره خبر داد و گفت: با توجه به درجه چهار آموزش و پرورش از لحاظ نیروی انسانی، در معاونت پرورشی این اداره 2 نفر مشغول هستند که باید 7 پست پرورشی دراین اداره مشغول به فعالیت شوند.