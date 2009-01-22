یک مرکز فرهنگی به ازای هر 25 هزار کودک گلستانی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون مردانی، عصر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: این سرانه فضای فرهنگی قبل از سه سال گذشته به ازای هر 50 هزار نفر یک مرکز بود که امروز تغییر یافته است.

وی اظهار داشت: شمار مراکز فرهنگی هنری استان از هفت مرکز در سه سال قبل به 16 مرکز در سال جاری افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سرانه مطالعه در مناطق محروم و مرزی استان با راه اندازی کتابخانه سیار مرزی 2.5 برابر سرانه مطالعه در مناطق محروم کشور است.

مردانی با اشاره به پیشنهاد این کانون برای برپایی "جشنواره قربان تا غدیر" برای افزایش آگاهی دینی و تربیت مذهبی در بین نسل کودک و نوجوان از نماینده ولی فقیه در گلستان خواست تا رهنمودهای لازم را ارائه کند.

نماینده ولی فقیه در گلستان نیز در این جلسه خواستار تهیه کتب بیشتر و به روز برای کودکان و نوجوانان منطقه محروم و مرزی در استان گلستان شد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به چاپ و انتشار کتاب " لالایی های اقوام گلستان" از سوی کانون پرورش فکری گفت: تهیه و تدوین لالایی با توجه به مضمونهای دینی و ملی لازم و ضروری است.

وی همچنین برپایی جشنواره قربان تا غدیر با توجه به فلسفه دینی و مذهبی آن برای کودکان و نوجوانان متناسب با ظرفیت ذهنی و درک آنان را اقدامی مناسب توصیف کرد.

به تاکید آیت الله نورمفیدی، در بازگویی مسایل دینی برای کودکان و نوجوانان از هرگونه مصیبت خوانی و ایجاد ترحم بدون آگاهی دادن از رسالت ائمه، باید پرهیز شود.