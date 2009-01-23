موسسات قرآنی مردمی و فعال در گلستان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حسن نیشابوری شامگاه پنجشنبه در جمع هیئتهای مذهبی استان افزود: از موسسات و مراکز قرآنی مردمی بیان، کوثر، کانون مجتمع قاریان و حافظان چهارده معصوم(ع) رامیان، مائده گنبد، تنزیل گلستان، نورالمبین مینودشت حمایت می شود.

وی اظهار داشت: پس از ارزیابی تشکیلات و فعالیت موسسات و مراکز قرآنی مربوطه و متناسب با وضعیت کمی و کیفی و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مبلغ 28 میلیون ریال به آنها تخصیص می یابد.

مسئول دارالقرآن الکریم گلستان یادآور شد: این حمایتها از موسسات و مراکزی (قرآنی) صورت می گیرد که دارای موافقتنامه رسمی تاسیس از سوی سازمان دارالقرآن الکریم بوده و دارای فعالیت مستمر و مطلوب در مناطق شهری باشند.

کارشناس تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی گرگان نیز با اشاره به نقش هیئات مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: شروع حرکت های انقلابی از درون هیئات مذهبی شکل گرفت.



علی اکبرشاهی جوان افزود: هیئتهای مذهبی برای مردم خسته از ظلم و جور ستمشاهی پناهگاه بود، آنها می توانستند در پناه مأمنی که پیوند عمیق با باورها و اعتقاداتشان داشت با افرادی همراه و همگام شوند که برای هدفی مقدس تلاش می کردند.

وی اظهار داشت: هیئت مذهبی را می توان یک گروه اجتماعی تلقی کرد که از چهار ویژگی مشترک، هدف مشترک، فعالیت مشترک و کنش متقابل و احساس تعلق خاطر برخوردار است.

و ی با بیان اینکه کشور ما متاثر از هیئتهای مذهبی است، افزود: انقلاب اسلامی به عنوان جریانی که خاستگاه مذهبی شیعی داشت و هیئتهای مذهبی را بعنوان گروه های موثر، قوی و فراگیر درون مذهبی متأثر ساخت و به آنها کارکرد مبارزاتی و سیاسی بخشید.

کارشناس تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی گرگان بیان داشت: سازماندهی هیئت عزاداری در زمینه مبارزه علیه رژیم طاغوت و پخش اطلاعیه حضرت امام (ره) در هیئت و تکایای قم در شب محرم، خود باعث رویکرد جدی تر هیئات به نوحه های انقلابی شد.