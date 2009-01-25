مقاومت فلسطین با وجود توطئه ها به تجهیز و تقویت خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"اسامه حمدان" نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در لبنان امروز تاکید کرد: جنبش حماس همچنان به وارد کردن سلاح به نوارغزه و کرانه باختری به عنوان یک حق مشروع در دفاع از ملت فلسطین ادامه خواهد داد.



به گفته وی، حماس پس از آتش بس که 18 ژانویه آغاز شد؛ تجهیز خود به سلاح با هدف دفاع از ملت فلسطین در برابر تهدیدها و تجاوزات احتمالی رژیم صهیونیستی را ازسرگرفته است



حمدان در سخنانی که در برابر دفتر یونسکو(سازمان علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد) در بیروت به مناسبت سالروز شهادت شهدای مقاومت بر ضد رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ایراد می کرد، گفت : ما در اوج جنگ رژیم صهیونیستی و زیر باران گلوله و بمب این رژیم از وارد کردن سلاح به غزه ناتوان نبودیم.



وی افزود : دستیابی به سلاح حق مشروع مقاومت ملت فلسطین است و همچنان به وارد کردن سلاح به کرانه باختری و نوار غزه ادامه خواهیم داد و هیچ کس گمان نکند که ما تسلیم خواهیم شد.



نماینده حماس در لبنان اظهار داشت : به شما اطمینان می دهم که مقاومت از روز اول آتش بس، بازسازی آنچه از دست داده و توسعه و تقویت توان خود را از سرگرفته است.



حمدان درباره احتمال کنترل تونلها توسط ماهواره های جاسوسی، گفت : آنها(صهیونیستها و حامیانشان) درتوهم به سر می برند،زیرا پیش از آن(جنگ) هم وارد کردن سلاح کار آسانی نبود، بلکه کار دشوار و طاقت فرسایی بود و به خاطر آن شهید و مجروح و مفقود داده ایم، اما سلاح همچنان همانند گذشته به غزه خواهد رسید.



وی افزود : ممکن است اوضاع دشوار شود، اما همچنان آماده ایم تمام دشواری ها و غیرممکن ها را پشت سر بگذاریم تا مقاومت ادامه یابد و به پیروزی برسد.



حمدان همچنین ابراز امیدواری کرد که نبرد آینده، پیوستگی و انسجام میان دو نبرد در لبنان و فلسطین برای پایان دادن به اشغالگری رژیم اسرائیل باشد.



این اظهارات در حالی است که حکومت مصر در ادامه همدستی با رژیم صهیونیستی، گروهی از نیروهای امنیتی خود را برای فراگیری شیوه های جلوگیری از دستیابی مقاومت مشروع ملت فلسطین به سلاح با هدف دفاع در برابر تجاوزات وتهدیدهای رژیم اسرائیل به آمریکا اعزام کرده است و وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) نیز اعتراف کرد ارتش آمریکا از مدتی پیش به حکومت مصر برای کشف تونلها از مصر به غزه به قاهره کمک می کند.

فرانسه نیز با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی و همسویی با توطئه جدید غربی و عربی بر ضد مقاومت ملت فلسطین، یک فروند ناو جنگی را برای استقرار در سواحل نوارغزه اعزام کرده است.



رژیم صهیونیستی و آمریکا در 16 ژانویه، توافقنامه دوجانبه ای برای جلوگیری از دستیابی مقاومت مشروع ملت فلسطین به سلاح امضا کردند.





هشت گروه فلسطینی از جمله جنبشهای حماس و جهاد اسلامی در پایان نشست اخیر خود در دمشق با تاکید بر ضرورت عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه، با هرگونه معامله سیاسی بر ضد مقاومت و نقش آن مخالفت کردند.



این گروهها مخالفت خود را با هرگونه تدابیر امنیتی و معامله های سیاسی که به امنیت نوارغزه و کرانه باختری و نقش مقاومت و تداوم آن خدشه وارد می کند، اعلام کرده و توافقنامه های رژیم صهیونیستی با آمریکا، کشورهای غربی و برخی رژیمهای عربی و تشکیلات خودگردان را پوششی برای دشمن صهیونیستی در تداوم تجاوزگری به ملت فلسطین قلمداد کردند.

مصر مذاکرات خود را با رژیم صهیونیستی درباره جلوگیری از دستیابی گروههای مقاومت به سلاح برای دفاع از ملت فلسطین در برابر تجاوزگری اشغالگران قدس ازسرگرفته است.