59 طرح ورزشی در زنجان اجرا می شود

غلامرضا تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، مجموعه ورزشی مادر و کودک، مجموعه ورزشی15 هزار نفری، زمینهای چمن مصنوعی، سالن سنگنوردی، زمین هاکی، استخر قهرمانی، مدرسه هنرهای رزمی، پیست اسکی، پیست سرپوشیده دوچرخه سواری و سالن تیروکمان را از جمله طرحهای ورزشی در دست اجرای استان زنجان عنوان کرد.

وی ادامه سرانه فضای ورزشی استان 53 سانتیمتر مربع است، ادامه داد: سرانه فضای ورزشی در دست احداث امسال استان زنجان را 22 سانتی مترمربع است که با بهره برداری ازاین طرحها، سرانه ورزشی این استان به اهداف برنامه توسعه خواهد رسید.

معاون عمرانی اداره کل تربیت بدنی استان زنجان، توجه دولت نهم به امر مهم ورزش را یادآور شد و گفت: افزایش سرانه فضاهای ورزشی، نشانگر این واقعیت است.

تختی به قدرت و پتانسیل جوانان استان زنجان برای کسب موفقیت درعرصه های مختلف ورزشی اشاره کرد و افزود: با حمایتهای مضاعف می توان زمینه و بستر خوبی را برای شکوفایی بیشتر و رشد ورزشکاران این استان فراهم کرد.