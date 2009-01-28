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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۳۶

22 پرونده تصرفات زمین در رفسنجان وجود دارد

22 پرونده تصرفات زمین در رفسنجان وجود دارد

کرمان - خبر گزاری مهر: رئیس اداره مسکن و شهرسازی رفسنجان با اشاره به برخورد شدید با پدیده زمین خواری در این شهرستان از وجود 22 پرونده تصرفات زمین در رفسنجان خبرداد.

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: 22 پرونده تصرفات زمینهای دولتی در حاشیه شهر در رفسنجان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: از این 22 پرونده نتیجه 18 فقره آن تاکنون منجر به صدور سند قطعی به نفع دولت شده است.

وی افزود: این پرونده ها بیشتر مربوط به تداخل پلاکها، اختلاف مالکیت و اختلافات بین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی در حریم شهر است.

رضایی افزود: اخیرا مصوب شده است منابع طبیعی اراضی داخل حریم شهر را با ذکر متصرفین به مسکن و شهرسازی محول کند که پس از این مرحله با خلع ید متصرفان از این اراضی اقدام خواهیم کرد و در صورت ارائه سند واگذاری از سوی منابع طبیعی به این زمین ها به قیمت روز و بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده زمین واگذار خواهیم کرد.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی رفسنجان افزود: خوشبختانه دادگستری رفسنجان در زمینه پرونده های زمین خواری همکاری خوبی با سازمان مسکن و شهرسازی دارد و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال نیز در کاهش پدیده زمین خواری کمک بسیاری کرده است.

وی افزود: تصرف اراضی دولتی در حریم شهر و محدوده روستاها ناشی از عدم اطلاعات و آگاهی مردم و شفاف نبودن اسناد مالکیت دارد و نمی تواند به عنوان زمین خواری اطلاق شود.

وی گفت: اگر کسی طرحی در زمینه های مختلف دارد بهتر است به دستگاههای مربوطه مراجعه و زمین دریافت کند نه اینکه از طریق موارد خلاف وارد شده و درنهایت هم خود و هم تشکیلات دولتی و قضایی را به زحمت بیندازد.

کد مطلب 823932

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