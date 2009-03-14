استان گیلان ؛ پتانسلیهای فراوان و تنها یک تله کابین برای گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با احداث و بهره برداری طرح تله کابین و طرحهای مشابه با تأسیسات جانبی از قبیل هتل، کافی شاپ، سالنهای غذاخوری مناسب، مراکز فروش صنایع دستی، احداث سرویسهای بهداشتی مناسب، کاشت درخت و احیای محیط زیست گیاهی و.. .سطح رفاه زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه افزایش می باید زیرا با ایجاد تله کابینها مناطق راکد از لحاظ جذب گردشگر می توانند به مناطق بسیار جذاب گردشگری تبدیل شوند.

امکان جذب توریست، گردشگر و به تبع آن رونق دیگر بخشهای مرتبط، جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی با قانونمند کردن استفاده از این منابع، فعال کردن نیروهای خنثی و تحرک نسل جوان با ایجاد فضاهای ورزشی کوهستانی زمستانی، جهت دهی فعالیتهای کاذب به سمت شیوه های مناسب معیشتی، میل و رغبت فزاینده سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت و ایجاد و افزایش فرصتهای شغلی از دیگر مزیتهای احداث طرح تله کابین است.

تله کابین نوعی آسانسور هوایى است که معمولا براى جابجایى مردم در مناطق کوهستانى استفاده مى شود که استان گیلان که از لحاظ ویژگیهاى طبیعى همچون کوههاى مرتفع جزو زیباترین مناطق ایران است تنها در یک نقطه از تله کابین برخوردار است اما هنوز ظرفیتهای فراوانی برای استفاده از این قابلیت وجود دارد.

تله کابین از قابلیتهای مستعد گردشگری استان گیلان است

تله کابین از قابلیتهای مستعد گردشگری استان گیلان است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در این منطقه دارند .

این استان به رغم داشتن موقعیت مناسب و ممتاز برای احداث تله کابین هم اکنون دارای یک تله کابین در شهرستان لاهیجان است که باید سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یابد.

طول خط تله کابین لاهیجان هزار و ۵۰۰ متر است و اختلاف ارتفاع ایستگاه نخست تا ایستگاه دوم به ۲۱۰ متر مى رسد همچنین ظرفیت خط هزار نفر در ساعت با پنج دکل بین راه که فواصل بین آنها از 150 تا 650 متر است.

هم چنین حداکثر اختلاف ارتفاع کابین تا سطح زمین در برخی نقاط به 110 متر می رسد ارتفاع ایستگاه دوم از خود شهر نیز ۳۵۰ متر است.

این تله کابین توسط پنج دکل هدایت مى شود که ارتفاع دکل ها از ۹ تا ۳۰ متر تغییر مى کند، ویژگى خاص این تله کابین آن است که فاصله بین دکلهاى هدایتگر از ۱۵۰ تا ۶۵۰ متر تغییر مى کند که در هیچ یک از تله کابینهاى فعال در ایران این مقدار فاصله وجود ندارد.

بزرگترین تله کابین جهان به طول 12 کیلومتر در رحمت آباد رودبار احداث می شود

علاوه بر تله کابین لاهیجان با همکاری مشاورین خارجی بزرگترین تله کابین جهان به طول 12 کیلومتر قرار است در رحمت آباد شهرستان رودبار احداث شود.

در حال حاضر بزرگترین تله کابین جهان هشت کیلومتر طول دارد که با اجرای تله کابین رحمت آباد بلوکات رودبار این تله کابین بزرگترین تله کابین در دنیا خواهد بود.

برای احداث تله کابین مذکور که دارای هشت ایستگاه است در حال حاضر دو هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که شامل هتل هفت ستاره، ساماندهی یخچال، سالنهای مختلف، طرحهای رفاهی و ... برای استفاده گردشگران و مسافران خواهد بود.

با اجرایی شدن این پروژه منطقه رحمت آباد رودبار به عنوان مرکز ثقل گردشگری کشور مطرح و تحول خوبی در اقتصاد شهرستان و استان به وجود خواهد آمد.

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم در این باره اظهار داشت: امسال کلنگ عملیات اجرایی تله کابین شهرستان رودبار با اعتباری یک میلیارد ریال به زمین زده می شود.

صمد مرعشی با اعلام اینکه برای این پروژه پیست اسکی، استراحتگاه ، هتل و ... نیز در نظر گرفته شده است افزود: مدت زمان اجرای این پروژه دوسال است و اعتبار این طرح از محل وامهای ارزی ریالی و آورده سرمایه گذار تامین خواهد شد.

وی یادآورشد: سرمایه گذاری در طرحهای گردشگری باید سریع، جدی و حساب شده باشد و سرمایه گذار با سرعت و برنامه ریزی دقیق و در زمان بندی تعریف شده پروژه را آغاز و به اتمام برساند.

به هر حال استان گیلان مناطق بکر و دست نخورده ای در زمینه گردشگری دارد که می تواند منجر به توسعه این صنعت پردرآمد در منطقه شود .

گردشگری محور توسعه استان است و برای این منظور باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد در این منطقه بکر و دست نخورده سرمایه گذاری داشته باشند.

قفل استان گیلان در گردشگری باید با سرمایه گذاریهای بخش خصوصی باز شود

گیلان استانی سرسبز و بانشاط است و یکی از ذخایر ارزشمند گردشگری در ایران تلقی می شود که تاکنون ظرفیتها و قابلیتهای گردشگری این استان مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

در این استان مجموعه های کم نظیر در بخش گردشگری وجود دارد که نمونه آن را کمتر می توان در سایر نقاط کشور مشاهده کرد.

با این حال ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی از جمله تله کابین برای مردم لازم و ضروری است ولی باید به شکلی انجام گیرد که به طبیعت و محیط پیرامون ما لطمه وارد نشود و تصمیم لحظه‌ای ما نسلهای بعدی را دچار مشکل نکند.

اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطقی که به لحاظ اکوسیستم حساس و مهم ارزیابی می‌شوند مستلزم اجماع نظر کلی از ابعاد زیست محیطی، عمرانی و اجتماعی و همچنین افکار عمومی است.

اجرای طرح تله کابین نیز باید با رعایت تمام ملاحظات زیست محیطی، مشورت با نخبگان فکری و متخصصین و همچنین جلب رضایت افکار عمومی و مردم منطقه صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت شاید در کوتاه مدت نتایج خوبی داشته باشد ولی برای توسعه استان و منابع دراز مدت استان قطعاً این کار لازم است.