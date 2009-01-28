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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

اختصاصی مهر /

سومین جشنواره بانوی فرهنگ برگزار نمی‌شود

سومین جشنواره بانوی فرهنگ برگزار نمی‌شود

سمیرا اصلانپور دبیر علمی جشنواره کتاب‌سال بانوی فرهنگ از برگزار نشدن سومین دوره این جشنواره خبر داد.

سمیرا اصلانپور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: سومین دوره جایزه کتاب سال بانوی فرهنگ امسال به دلایلی برگزار نمی‌شود.

وی در عین حال توضیحی درباره این دلایل ارائه نکرد و این کار را به زمان دیگری موکول کرد.

سومین دوره جشنواره کتاب سال بانوی فرهنگ قرار بود همچون دوره پیش روز 17 دی ماه امسال همزمان با سالگرد کشف حجاب برگزار شود اما به دلیل وجود مشکلاتی متعدد به تعویق افتاد.

اصلانپور چندی پیش هم در گفتگویی با خبرنگار مهر زمان اندک برای حل این مشکلات را یادآور شده و گفته بود: فکر نمی‌کنم این مشکلات برطرف شود و در مدت زمان کوتاه باقیمانده بتوانیم شاهد برگزاری این دوره از جشنواره باشیم.

کد مطلب 824441

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