اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار حوادث به آبفای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری ظهر امروز درستاد حوادث آب شهری خراسان جنوبی افزود: این میزان اعتبار در حفر و تجهیز چاه های حوادث شهرهای بیرجند،قاین ، فردوس، سرایان، نهبندان و بشرویه سرمایه گذاری می شود.

وی اظهارداشت: بازسازی انشعابات آب شهری، مرمت و بازسازی تأسیسات و خرید تجهیزات اضطراری برای آب شرب کلیه شهرهای استان از محل این اعتبارها اجرا شده است.

وی با بیان اینکه چاه های حوادث شهرهای قاین و فردوس در حال اجرا است، اظهار داشت: برای حفاری چاه های حوادث سایر شهرها نیز پروانه اخذ و پیمانکار انتخاب شده است که تا ایان امسال عملیات حفاری این چاه ها آغاز می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در این چاه ها ساختمان هایی احداث می شود که در مقابل حوادث مختلف از قبیل زلزله مقاومت بالایی دارد.

به گفته وی خرید تجهیزات برق اضطراری، تانکر سوخت و علمک های آب شرب از مشخصات ویژه چاه های حوادث می باشد.

طاهری با بیان اینکه کلیه چاه های حوادث استان تا تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسند، تصریح کرد: این چاه ها در زمان حوادث به خصوص زلزله با توجه به ساختمان های مستحکم و همچنین برق اضطراری در ساعات و روزهای اولیه حادثه می توانند توسط تانکر های سیار، آب شرب و بهداشتی مورد نیاز را در کمترین زمان ممکن تأمین کنند.

وی یادآور شد: بخشی از اعتبارهای اختصاص یافته حوادث نیز موجب تسهیل و سرعت بخشی در تکمیل پروژه های آبرسانی و اصلاح و بازسازی شبکه های آب شهری می شود.