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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

آغاز حفاری چاه جدید در فردوس؛ تأمین آب پایدار برای ۲ هزار نفر

آغاز حفاری چاه جدید در فردوس؛ تأمین آب پایدار برای ۲ هزار نفر

بیرجند- مدیرعامل شرکت آبفای خراسان جنوبی از آغاز عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید در مجتمع آبرسانی کوثر فردوس خبر داد و گفت: با افتتاح پروژه، آب شرب پایدار برای هزار و ۲۸۳ مشترک تأمین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها از استقرار تجهیزات و آغاز عملیات حفاری در پروژه مجتمع آبرسانی کوثر فردوس خبر داد و اظهار کرد: تأمین پایدار آب شرب شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب است و در همین راستا اجرای پروژه‌های زیرساختی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: عملیات استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات در محل پروژه به پایان رسیده و حفاری یک حلقه چاه به عمق ۱۸۰ متر آغاز شده است که نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و افزایش ظرفیت تولید خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه این پروژه از طرح‌های راهبردی حوزه تأمین آب در شهرستان فردوس است، اظهار کرد: با بهره‌برداری از این چاه، دبی تولیدی شبکه آبرسانی ۵ لیتر بر ثانیه افزایش می‌یابد که این موضوع به پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان کمک می‌کند.

وی بیان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، یک‌هزار و ۲۸۳ مشترک با جمعیتی بیش از ۲ هزار نفر از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

توکلی تأکید کرد: تمامی توان فنی و مهندسی شرکت برای اجرای سریع و دقیق این پروژه به کار گرفته شده تا با رعایت استانداردهای لازم، طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6894523

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